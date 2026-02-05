李 “똘똘한 한 채로 갈아타기? 주거용 아니면 안하는 게 이익”

이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.02.03. 뉴시스

이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.01.27. 뉴시스 이 대통령은 지난달 31일부터 연일 SNS에 ‘투기성 다주택자’ 등을 겨냥한 날 선 표현을 쏟아내며 ‘부동산 안정화’에 대한 의지를 보이고 있다. 이 대통령은 지난달 31일부터 연일 SNS에 ‘투기성 다주택자’ 등을 겨냥한 날 선 표현을 쏟아내며 ‘부동산 안정화’에 대한 의지를 보이고 있다.

이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 및 보완 방안 관련 발언을 하고 있다. 2026.02.03. 뉴시스 이 대통령은 2일엔 정부의 부동산 정책을 비판한 국민의힘을 겨냥해 “망국적 부동산 투기 옹호도, 시대착오적 종북몰이도 이제 그만 하는 게 어떠하냐”고 직격했다. 이 대통령은 2일엔 정부의 부동산 정책을 비판한 국민의힘을 겨냥해 “망국적 부동산 투기 옹호도, 시대착오적 종북몰이도 이제 그만 하는 게 어떠하냐”고 직격했다.

이 대통령은 이날 오전 엑스(옛 트위터)에 ‘집도 안 보고 계약 다주택 압박했더니 1주택자 ‘갈아타기’ 꿈틀’이라는 제목의 기사를 공유하며 이렇게 밝혔다. 이 기사는 이 대통령이 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 못박은 가운데 ‘똘똘한 한 채’ 수요가 움직이면서 서울 부동산 시장이 ‘갈아타기’ 장세가 되고 있다는 내용이다.이 대통령은 지난달 31일 SNS에 “망국적 부동산 정상화는 불가능할 것 같으냐”며 “표 계산 없이 국민을 믿고 비난을 감수만 하면 될 일”이라고 했다. 이 대통령은 취임 후 달성한 ‘오천피’(코스피 5000)와 경기도지사 시절 ‘계곡 정비’와 비교해 “(부동산 정상화는) 훨씬 쉽고 더 중요한 일”이라며 “집값 안정은 무슨 수를 써서라도 성공시킬 것”이라고 강조했다.이 대통령은 1일에도 SNS에 부동산 관련 글을 올렸다. 이 대통령은 다주택자 양도세 중과 유예 종료가 부동산 시장에 부작용을 야기할 수 있다는 내용의 기사를 언급하며 “부동산 투기 때문에 나라 망하는 걸 보고도 왜 투기 편을 들까”라고 했다. 그러면서 “정론직필은 못하더라도 망국적 투기 두둔이나 정부 ‘억까(억지로 비난)’ 만큼은 자중해 주시면 좋겠다”며 “제도 속에서 하는 돈벌이를 비난할 건 아니지만 몇몇의 불로소득 돈벌이를 무제한 보호하려고 나라를 망치게 방치할 수는 없다”고 했다.또한 이 대통령은 이와 함께 ‘개포 4억 낮춘 급매 나와…“좀 더 지켜보자” 거래는 아직’이라는 제목의 기사도 공유했다. 이는 이 대통령이 부동산 시장 정상화 의지를 강력하게 드러낸 뒤 서울 강남3구에서 호가가 2억 원 이상 낮아진 주택 매물이 조금씩 나오고 있다는 내용이다. 이 게시물에는 별다른 메시지를 밝히지 않았으나, 정부의 1·29 부동산 대책이 발표된 후 시장의 변화를 지켜보고 있다는 걸 드러낸 것으로 풀이된다.

이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 청년일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회에서 발언을 하고 있다. (청와대통신사진기자단) 뉴시스 이 대통령은 4일에도 5월 9일 종료되는 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치와 관련해 “부동산 투자 투기하며 ‘또 연장하겠지’라는 부당한 기대를 가진 다주택자보다 집값 폭등에 고통받는 국민이 더 배려받아야 한다”고 했다. 이 대통령은 4일에도 5월 9일 종료되는 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치와 관련해 “부동산 투자 투기하며 ‘또 연장하겠지’라는 부당한 기대를 가진 다주택자보다 집값 폭등에 고통받는 국민이 더 배려받아야 한다”고 했다.

이 대통령은 3일에도 “엄중한 내란조차 극복하고 새롭게 출발하는 위대한 대한민국인데, 이 명백한 부조리 부동산 투기 하나 못잡겠나”라며 “협박 엄포가 아니라, 모두를 위해 필요하고 유용한 일이어서 권고드리는데, (투기성 다주택자들은) 이번이 마지막 탈출 기회”라고 했다.이 대통령은 “대한민국은 위대한 대한 국민들의 나라”라며 “상식적이고 번영하는 나라를 위해 망국적 부동산 투기는 ‘무슨 수를 써서라도’ 반드시 잡는다”고 했다.이 대통령은 조금 뒤 올린 추가 게시물에선 ‘양도세 중과 부담.. 강남 매물 늘었다’는 제목의 기사를 공유하며 “버티는 것보다 파는 것이, 일찍 파는 것이 늦게 파는 것보다 유리할 것”이라고 했다.이 대통령은 ‘세입자 낀 다주택자, 어떻게 탈출하란 말인가’라는 신문 사설을 공유하며 “이미 4년 전부터 매년 종료 예정됐던 것인데 대비를 안 한 다주택자의 책임이 아닌가”라고도 했다.