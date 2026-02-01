‘요리괴물’ 이하성 “오픈 첫해 2스타 목표…레스토랑 올인”

4일 오후 유튜브 채널 ‘셰프 안성재’에는 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’(이하 ‘흑백요리사2’) 준우승자 요리괴물(이하성)과 함께한 영상이 게재됐다.
좀처럼 방송에서 볼 수 없었던 요리괴물이 ‘별들의 맛집’ 콘텐츠를 통해 자신의 맛집을 안성재에게 소개, 근황을 공개해 반가움을 더했다. 현재 미국 뉴욕에서 레스토랑을 준비 중인 요리괴물은 3월 초 오픈을 목표로 공사와 직원 채용을 진행 중이라고 전했다.
요리괴물은 “레스토랑에 올인했다”라며 “처음 1~2년은 그냥 죽었다고 생각하고 시간을 할애해 볼 생각이다”라고 고백했다. 요리괴물은 목표를 묻자, “사람으로서의 목표는 같이 일하는 팀, 일하지 않는 저를 포함한 제 주변 사람들을 잘 챙길 수 있는 게 목표다, 그 결과로 가는 과정에 있어서 요리사로서 미슐랭이 있고, 이게 된다고 생각한다”라고 답했다. 이어 요리괴물은 “오픈 첫해에 2스타 받고 싶습니다”라며 요리사로서의 목표를 밝혔다. 요리괴물은 “(목표를) 높게 잡으면 팀원들이나 저에게도 좋은 기회가 더 많이 생길 수 있지 않을까”라고 부연했다. 이에 안성재가 “절대 불가능하다고 생각하지 않는다”, “꿈은 크게 가져야지”라며 요리괴물을 응원했다.
