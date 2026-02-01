‘요리괴물’ 이하성 “오픈 첫해 2스타 목표…레스토랑 올인”

유튜브 채널 ‘셰프 안성재’ 4일 공개

유튜브 채널 ‘셰프 안성재’ 캡처
이하성 셰프(요리괴물)가 ‘셰프 안성재’에서 목표를 밝혔다.

4일 오후 유튜브 채널 ‘셰프 안성재’에는 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’(이하 ‘흑백요리사2’) 준우승자 요리괴물(이하성)과 함께한 영상이 게재됐다.

좀처럼 방송에서 볼 수 없었던 요리괴물이 ‘별들의 맛집’ 콘텐츠를 통해 자신의 맛집을 안성재에게 소개, 근황을 공개해 반가움을 더했다. 현재 미국 뉴욕에서 레스토랑을 준비 중인 요리괴물은 3월 초 오픈을 목표로 공사와 직원 채용을 진행 중이라고 전했다.

요리괴물은 “레스토랑에 올인했다”라며 “처음 1~2년은 그냥 죽었다고 생각하고 시간을 할애해 볼 생각이다”라고 고백했다. 요리괴물은 목표를 묻자, “사람으로서의 목표는 같이 일하는 팀, 일하지 않는 저를 포함한 제 주변 사람들을 잘 챙길 수 있는 게 목표다, 그 결과로 가는 과정에 있어서 요리사로서 미슐랭이 있고, 이게 된다고 생각한다”라고 답했다.
유튜브 채널 ‘셰프 안성재’ 캡처
이어 요리괴물은 “오픈 첫해에 2스타 받고 싶습니다”라며 요리사로서의 목표를 밝혔다. 요리괴물은 “(목표를) 높게 잡으면 팀원들이나 저에게도 좋은 기회가 더 많이 생길 수 있지 않을까”라고 부연했다. 이에 안성재가 “절대 불가능하다고 생각하지 않는다”, “꿈은 크게 가져야지”라며 요리괴물을 응원했다.

트렌드뉴스

