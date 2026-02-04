하정우, 11살 차 차정원과 열애…“결혼은 확정 아냐”

배우 하정우(47)와 모델 겸 배우 차정원(36)이 교제 중이다.
4일 차정원의 소속사 사람엔터테인먼트 측 관계자는 동아닷컴에 하정우와의 열애설에 대해 “연애는 맞고, 결혼은 아니다”라고 짤막한 입장을 전했다.
하정우의 소속사 워크하우스컴퍼니 측 관계자는 동아닷컴에 “하정우 배우가 교제 중인 분이 있는 것은 맞다. (하지만) 결혼 관련 내용은 전혀 확정이 아니다”라고 공식입장을 밝혔다.
하정우와 차정원은 11살 차이다. 앞서 이날 한 매체가 하정우의 결혼설을 보도했다. 하정우가 오는 7월 서울에서 비연예인 여자친구와 비공개로 결혼식을 올릴 예정이라는 내용이다.
하정우는 2003년 영화 ‘마들렌’으로 데뷔했고, 이후 영화 ‘추격자’ ‘암살’ ‘아가씨’ ‘1987’ ‘신과함께’ 등 다수의 작품에 출연했다. 그는 ‘롤러코스터’ ‘허삼관’ ‘로비’ ‘윗집 사람들’을 연출하며 감독으로서도 활발한 활동을 이어갔다.
차정원은 2012년 영화 ‘무서운 이야기’로 데뷔했다. 이후 웹드라마 ‘썸남썸녀’, 드라마 ‘부탁해요, 엄마’ ‘로스:타임:라이프’ ‘마스터 - 국수의 신’ ‘당신이 잠든 사이에’ 등 다수 작품에 출연했다. 현재는 패션과 뷰티 분야 인플루언서로 활동 중이다.
