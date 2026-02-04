“제 얼굴입니다” 권은비 코·입술에 2도 화상…무슨 일?

가수 권은비가 아프리카 최고봉 킬리만자로 등반 도중 얼굴에 2도 화상을 입은 근황을 공개했다.
권은비는 3일 자신의 SNS를 통해 “피부과 사진 같은데 제 얼굴입니다. 킬리만자로 등반 후 코와 입술에 2도 화상을 입었다”며 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 코와 윗입술 부위가 붉게 손상된 모습이 담겼다.
그는 “하루도 빠짐없이 연고를 바르고 가리고 다녔지만 시간이 지나면서 얼굴이 까매지고 기미가 생기고 붉어졌다”며 “그래도 점점 괜찮아지고 있다”고 근황을 전했다. 이후 회복된 모습을 공개하며 “짠, 돌아왔습니다. 내 코”라는 글을 덧붙였다.
앞서 권은비는 “2026년, 새로운 도전을 위해 킬리만자로에 도착했다”는 글과 함께 노홍철, 이시영과 함께한 등반 사진을 공개했다.
이후 킬리만자로 정상인 우후르 피크에 도착한 인증샷을 공개하며 “과정은 생각보다 훨씬 힘들었지만, 멈추지 않고 천천히 걷다 보니 결국 정상에 닿았다”고 소회를 밝혔다. 이어 “중요한 건 속도가 아니라 멈추지 않는 것”이라며 “2026년 좋은 기운을 받아간다”고 전했다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
