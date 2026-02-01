[동행&]“LIMITLESS, Go KOREA”… LG, 스켈레톤 국가대표팀 금빛 질주 응원
동아일보
공유하기
글자크기 설정
스켈레톤 ‘키다리 아저씨’ LG, 밀라노―코르티나담페초 겨울올림픽 참가 국가대표팀 응원, “도전에 한계는 없다”
아이스하키 국가대표팀 후원 올해로 만 10년, 스포츠 문화 발전 위해 꾸준한 후원 예정
LG가 후원하는 대한민국 스켈레톤 국가대표팀, ‘새 간판’ 정승기 선수 필두, 메달 기대
LG가 밀라노―코르티나담페초 겨울올림픽에 참가하는 대한민국 스켈레톤 국가대표팀의 금빛 질주를 응원한다.
LG는 최근 스켈레톤 국가대표팀의 선전을 기원하는 신문광고를 선보였다. LG는 이 광고를 통해 속도감 있는 스켈레톤 종목의 매력을 강조했다. ‘새 간판’ 정승기 선수를 비롯해 김지수, 홍수정 등 국가대표팀 세 선수의 역동적인 경기 모습이 담긴 이 광고에는 ‘도전에 한계는 없다’, ‘같이 달리겠습니다. 누구보다 가까이서’라는 문구가 함께 적혔다.
LG는 스켈레톤이라는 이름조차 생소하게 느껴지던 2015년부터 이 종목 국가대표팀 후원을 시작했다. 열악한 훈련 환경을 개선하기 위해 국내외 전지훈련과 장비를 지원했고, 그 덕에 선수들은 전력을 극대화해 각종 대회에 진출할 수 있었다. 썰매 장비와 특수 제작 유니폼 비용이 비싼 종목 특성을 고려하면 정부의 지원만으로는 국가대표팀 운영이 쉽지 않아 LG와 같은 기업의 후원이 큰 도움이 됐다는 평가가 나온다.
LG, 남녀 성인 대표팀부터 유소년까지 국내 아이스하키 후원
LG는 스켈레톤과 함께 아이스하키 남녀 성인대표팀과 청소년대표팀을 후원하며 전 연령대 아이스하키 핵심 자원에 대해 다방면으로 지원하고 있다. LG는 2016년부터 아이스하키 국가대표팀을 후원해 올해로 후원 만 10년째를 맞았다.
LG는 대한민국 스포츠 문화 발전과 꿈나무 육성을 위해 동계스포츠를 비롯한 비인기 종목 후원을 계속 이어간다는 계획이다.
댓글 0