“돈 좀 썼어” 성과급 1억 SK하이닉스 직원 ‘반전 자랑 글’

온라인 커뮤니티

A 씨는 “뭔가 그냥 내가 위로를 받고 온 건가 싶고 그냥 아이들이 다 행복했으면 좋겠는데 현실은 그게 아닐까 봐 속상하다”며 “나도 아이를 키우고 있다 보니까 더 마음이 쓰인다”고 했다.