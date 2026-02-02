마약밀수 총책 잡았더니, 전직 프로야구 선수였다

전직 프로야구선수였던 30대 남성이 태국에서 마약밀수 조직 총책으로 활동하다가 적발돼 재판에 넘겨졌다.
부산지검 강력범죄수사부(부장검사 서정화)는 최근 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(향정) 등 혐의로 전직 프로야구선수 A 씨(33)와 30대 B 씨 등 마약밀수 조직 총책 2명을 구속기소 했다고 2일 밝혔다.
A 씨와 프로그램 개발자 B 씨는 지난해 9월부터 한 달간 3차례에 걸쳐 태국에서 1억 원 상당의 마약류 케타민 1.9㎏을 국내에 밀수한 혐의를 받는다. A 씨는 태국의 클럽에서 필로폰을 1차례 투약하기도 했다.
총책의 지시를 받은 운반책들은 공항 화장실 등 사각지대를 이용해 마약을 주고받았다. 이들은 어린 자녀를 동반한 가족 여행객에 대해서는 세관 등의 감시가 비교적 소홀하다는 점을 이용해 한 운반책에게 ‘미성년자 아들과 함께 외국으로 와 마약을 받은 다음 운반하라’고 지시하기도 했으나, 실행되진 않은 것으로 조사됐다.
검찰은 지난해 10월 김해공항에서 운반책 1명을 검거했다. 검찰은 운반책이 총책을 두고 “대전 연고 프로야구단 광팬 같았다” 등의 진술을 해 A 씨가 전직 프로야구선수였다는 점을 파악했다고 설명했다. A 씨 등은 수사기관 추적을 피하려고 휴대전화 등 증거를 은닉하기도 했다.
검찰은 “오랜 기간 구축해 온 국내외 유관 기관들과의 공조 관계, 디지털 포렌식·가상자산 추적·텔레그램 IP 추적 등 과학수사, 태국 파견 마약 수사관을 통한 현지 증거 확보 등을 통해 ‘익명 범죄는 없다’는 원칙을 재확인했다”며 “수사를 계속해 관련 조직원을 일망타진하는 한편, 범죄수익에 대한 철저한 환수와 공소 유지에도 만전을 기할 것”이라고 밝혔다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
