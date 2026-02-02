마약밀수 총책 잡았더니, 전직 프로야구 선수였다

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 2일 13시 23분

사진=부산지검 제공
전직 프로야구선수였던 30대 남성이 태국에서 마약밀수 조직 총책으로 활동하다가 적발돼 재판에 넘겨졌다.

부산지검 강력범죄수사부(부장검사 서정화)는 최근 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(향정) 등 혐의로 전직 프로야구선수 A 씨(33)와 30대 B 씨 등 마약밀수 조직 총책 2명을 구속기소 했다고 2일 밝혔다.

A 씨와 프로그램 개발자 B 씨는 지난해 9월부터 한 달간 3차례에 걸쳐 태국에서 1억 원 상당의 마약류 케타민 1.9㎏을 국내에 밀수한 혐의를 받는다. A 씨는 태국의 클럽에서 필로폰을 1차례 투약하기도 했다.

총책의 지시를 받은 운반책들은 공항 화장실 등 사각지대를 이용해 마약을 주고받았다. 이들은 어린 자녀를 동반한 가족 여행객에 대해서는 세관 등의 감시가 비교적 소홀하다는 점을 이용해 한 운반책에게 ‘미성년자 아들과 함께 외국으로 와 마약을 받은 다음 운반하라’고 지시하기도 했으나, 실행되진 않은 것으로 조사됐다.


검찰은 지난해 10월 김해공항에서 운반책 1명을 검거했다. 검찰은 운반책이 총책을 두고 “대전 연고 프로야구단 광팬 같았다” 등의 진술을 해 A 씨가 전직 프로야구선수였다는 점을 파악했다고 설명했다. A 씨 등은 수사기관 추적을 피하려고 휴대전화 등 증거를 은닉하기도 했다.

검찰은 “오랜 기간 구축해 온 국내외 유관 기관들과의 공조 관계, 디지털 포렌식·가상자산 추적·텔레그램 IP 추적 등 과학수사, 태국 파견 마약 수사관을 통한 현지 증거 확보 등을 통해 ‘익명 범죄는 없다’는 원칙을 재확인했다”며 “수사를 계속해 관련 조직원을 일망타진하는 한편, 범죄수익에 대한 철저한 환수와 공소 유지에도 만전을 기할 것”이라고 밝혔다.
#마약#운반#밀수#총책#전직프로야구선수
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

