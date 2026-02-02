이언주, 정청래 면전서 “2,3인자가 대권욕망 표출…민주당 주류교체 시도”

與최고위 ‘조국당 합당’ 충돌…1인1표 투표시작
이언주 “鄭-조국의 민주당으로 전환 시도”
鄭 “통합이 분열? 언어모순…당원 뜻 따라야”
문정복 “이재명 대표에 모진 말한 사람들 다 심판“
더불어민주당 이언주 최고위원은 조국혁신당에 합당을 제안한 정청래 대표를 겨냥해 “대통령의 권한이 강력한 임기 초반에 2인자, 3인자들이 판을 바꾸고 프레임을 바꿔 당권과 대권을 향한 욕망, 본인들이 간판이 되려는 욕망이 표출된 결과”라고 직격했다. 이에 당권파는 공개적 자리에서 당 대표를 면박 주는 것에 반발하며 “당원이 결정할 차례”라고 맞받았다. 이해찬 전 국무총리의 장례 절차로 잠시 가라앉았던 민주당 내 합당 논쟁이 재점화되면서 지도부 간 갈등이 격화하는 모습이다.
이 최고위원은 이날 오전 당 최고위원회의에서 정 대표의 합당 제안을 두고 “민주당의 주류 교체 시도이자 이재명의 민주당을 정청래, 조국의 민주당으로 전환하려는 시도”로 규정했다. 그는 “영화나 소설을 보면 고대 로마에서는 2인자, 3인자들에 의한 반발이 빈번했다”며 “하늘 아래 두 개의 태양은 있을 수 없다는 것이 진리”라고 말했다. 이어 ”국민들이 중도 실용 노선을 찬성하고 압도적 지지를 보내는데 자꾸 당이 독자 노선을 추구하거나 노선 갈등이 심각하게 벌어진다면 당과 대통령의 지지율이 계속 디커플링 되다가 결국 대통령의 국정 지지까지 흔들리게 될 수밖에 없다”고 지적했다.
이 최고위원은 “지난주 기자회견을 통해 (합당을 제안한) 대표의 공식 사과와 제안 철회를 요구했지만 이후에 어떠한 답도 듣지 못했다”고 했다. 그러면서 “혁신당의 노선과 정책에 대해 충분히 존중하지만 집권 여당이 정권 초기에 섣부른 합당으로 정부와 사사건건 노선 갈등을 빚는 세력을 만들어 열린우리당 시즌2가 돼서는 안 될 것”이라며 “다가오는 지선도 이재명 정부 국정 지지로 치르면 충분하다. 그 간판을 바꾸려는 불필요한 시도를 할 일이 뭐가 있느냐”고 따져물었다.
민주당 정청래 대표는 합당 문제에 대해 “전 당원 투표로 결정해야 한다. 저는 당 대표로서 합당 제안을 한 것이지 합당을 결정하거나 합당을 선언한 것이 아니다”며 “토론 절차를 거쳐 투표로 당원들의 뜻에 따라 결정될 것이다. 합당에 대한 당원들의 뜻이 어디 있는지 당원들의 토론 속에서 공론화 절차를 밟겠다”고 설명했다. 그는 “당원들이 하라면 하고, 하지 말라면 하지 않겠다. 당원들이 가라면 가고 멈추라면 멈추겠다”며 “당 대표로서 합당에 대한 공론화의 문을 열었으니 이제 당원들께서 당의 운명을 결정해 달라. 당 대표도 국회의원도 그 누구도 당원들의 결정에 승복해야 한다”고 강조했다.
정 대표는 “통합이 분열이라는 말은 언어 모순이자 뜨거운 아이스크림 같은 형용 모순”이라며 “통합하면 승리하고 분열하면 패한다. 분열한 채 선거를 치르는 것보다 통합해 선거를 치르는 게 하나라도 이익이고 승리의 가능성을 높인다”고 했다. 그는 ”한 표가 아쉬워 땀을 흘리며 뛰는 출마자들에게 2, 3%의 지지율은 큰 비율”이라며 “싸우지 않아도 되는 사람과 싸우지 않고 다 같이 힘을 합쳐 싸우는 것이 승리의 길이한다. 다 같이 통합해서 힘을 모아 싸우길 바란다”고 했다.
친청(친정청래)계 문정복 최고위원은 “이재명 대통령께서 당 대표를 하시던 시절이 기억난다. 의총이고 최고위고 공개적인 자리에서 대표를 앞에 앉혀놓고 그 모진 말을 쏟아냈던 사람들 그 사람들 지금 어디 갔느냐”라면서 “그 사람들 당원이 다 심판했다”고 했다. 문 최고위원은 “정 대표가 결정한 사안에 대해서 당원들께 제안을 했다”며 “공은 당원들께 넘어갔다. 당원들께서 하자고 하면 하실 거고 당원들께서 하지 말자고 하면 하지 않으실 것”이라고 거들었다. 이어 “공개적인 자리에서 면박을 주고 비난하고 이렇게 하는 것이 민주당의 가치냐”며 “이제 당원들이 결정을 할 차례”라고 말했다.
정 대표는 회의를 마치기 전 마무리 발언을 통해 “당에서 벌어지는 모든 최종 책임은 당 대표에게 있다. 당 대표가 부족해서 벌어지는 일”이라면서 “당원들께서는 당 대표 탓을 해주시길 바란다”고 했다. 그러면서 “내일 밀려올 파도는 오늘 처리하는 일을 소홀히 할 수 있기에 오늘 일에 집중한다. 하루하루 최선을 다하고 하루하루가 더해져서 저의 임기가 진행될 것”이라면서 “당원들에게 길을 묻고 당원들이 가라는 곳으로 가겠다”고 덧붙였다.
한편 민주당은 이날 중앙위원회를 열고 정 대표의 핵심 공약인 ‘1인1표제’ 도입을 위한 당헌 개정안 표결에 돌입했다. 민주당은 이날 오전 10시 국회에서 제5차 중앙위원회를 개회하고 온라인 투표를 시작했다. 투표는 3일 오후 6시까지 진행된다.
