길고양이 따라갔다가…여수 폐가서 백골 시신 발견

전남 여수의 한 폐가에서 백골화된 시신이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.
여수경찰서에 따르면 1일 오전 8시 29분경 여수시 선원동의 한 폐가에 백골 시신이 있다는 신고가 접수됐다.
신고자는 길고양이가 빈집으로 들어가는 것을 보고 따라갔다가 시신을 발견한 것으로 알려졌다.
시신은 부패해 백골 현상이 시작된 상태였다. 현장에선 신분증이 든 지갑도 발견됐다.
이곳은 오래 전부터 사람이 거주하지 않아 비어 있었던 것으로 확인됐다.
조사 결과, 시신의 신원은 수도권에 살던 30대 A 씨인 것으로 파악됐다.
경찰은 A 씨가 한 달여 전에 여수로 온 것으로 보고 가족 관계 등을 확인하고 있다.
경찰은 정확한 사망 시기와 원인을 파악하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰했다.
경찰은 “현재까지 신원만 확인했을 뿐 사망 경위 등은 알 수 없다”고 밝혔다.
박태근 기자 ptk@donga.com
