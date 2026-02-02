케데헌 ‘골든’ 만든 K팝 작곡가들, 그래미 품었다

‘케이팝 데몬 헌터스’ 포스터

골든은 케데헌 OST 중 하나로, 영화 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 곡이다. 지난해 가상 그룹의 곡으로는 처음 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’ 정상을 차지했다.