케데헌 ‘골든’ 만든 K팝 작곡가들, 그래미 품었다

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 2일 07시 20분

글자크기 설정

‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 수상

‘케이팝 데몬 헌터스’ 헌트릭스(넷플릭스 제공)
‘케이팝 데몬 헌터스’ 헌트릭스(넷플릭스 제공)
넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든(Golden)’이 제68회 그래미 어워즈에서 수상했다.

골든은 1일(현지 시간) 미국 대중음악 시상식인 그래미 어워즈 사전 행사에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문 수상작으로 선정됐다.

왼쪽부터 한국계 미국 작곡가 겸 가수 이재(EJAE), 작곡에 참여한 테디
왼쪽부터 한국계 미국 작곡가 겸 가수 이재(EJAE), 작곡에 참여한 테디
이에 따라 해당 곡을 작사, 작곡한 한국계 미국 작곡가 겸 가수 이재(EJAE), 작곡에 참여한 테디, 이도, 24 등 더블랙레이블 프로듀서들은 그래미 수상자가 됐다.

골든은 그래미 어워즈에서 ‘송 오브 더 이어(Song of the year)’ 후보에도 지명된 상태다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 포스터
‘케이팝 데몬 헌터스’ 포스터
골든은 케데헌 OST 중 하나로, 영화 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 곡이다. 지난해 가상 그룹의 곡으로는 처음 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’ 정상을 차지했다.

#넷플릭스#케이팝 데몬 헌터스#오리지널사운드트랙#골든#그래미 어워즈#베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어#더블랙레이블#헌트릭스#빌보드 핫 100
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스