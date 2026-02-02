케데헌 ‘골든’ 만든 K팝 작곡가들, 그래미 품었다

‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 수상
넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든(Golden)’이 제68회 그래미 어워즈에서 수상했다.
골든은 1일(현지 시간) 미국 대중음악 시상식인 그래미 어워즈 사전 행사에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문 수상작으로 선정됐다.
이에 따라 해당 곡을 작사, 작곡한 한국계 미국 작곡가 겸 가수 이재(EJAE), 작곡에 참여한 테디, 이도, 24 등 더블랙레이블 프로듀서들은 그래미 수상자가 됐다.
골든은 그래미 어워즈에서 ‘송 오브 더 이어(Song of the year)’ 후보에도 지명된 상태다.
골든은 케데헌 OST 중 하나로, 영화 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 곡이다. 지난해 가상 그룹의 곡으로는 처음 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’ 정상을 차지했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0