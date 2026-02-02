靑 “李, SNS로 어젠다 제시…공론화 역할하는 것”

이재명 대통령의 소셜네트워크서비스(SNS) 소통에 대해 청와대가 “새로운 어젠다(의제)를 제시하는 것”이라고 했다.
강유정 청와대 대변인은 2일 브리핑에서 “(이 대통령은 SNS를 통해) 여러 가지 어젠다는 제시하고 이런 의제를 활성화해 사회적 공론화로 이야기를 해보자는 역할을 하고 있다”며 이같이 밝혔다.
강 대변인은 다주택자 양도세 중과 유예가 5월 9일 종료된다고 다시 강조했다. 강 대변인은 “(다주택자 양도세 중과 유예 종료는) 절대적으로 지켜져야 한다고 굉장히 여러 번 (이 대통령이) 강조했다”며 “(유예 조치 종료는) 정책을 일관성 있게 실현하겠다는 의지를 보여준다고 할 수 있다”고 말했다.
강 대변인은 보유세 인상 등 세제 개편에 대해선 부동산 정책의 ‘최후 수단’이라고 강조했다. 그는 “집값에 대해 여러 정책을 쓰고 있고 실효적 효과를 내기 위해 최선의 노력을 다할 것”이라며 “최종적으로 모든 것이 다 불가능하다고 여겨질 때라는 전제하에 (고려해 볼 수 있을 것)”이라고 했다.
정부 관계자들에 대한 다주택 정리를 요구하는 일부 야당의 목소리에 대해선 “특별히 입장을 공유하고 있지 않다”고 했다.
기획예산처 장관 후보자에 대한 후임 인선에 대해선 “내정된 이가 없고 아직 찾고 있다”고 말했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0