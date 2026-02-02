3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

도널드 트럼프 미국 대통령이 보유한 정치자금이 약 5400억 원에 달한다는 보도가 나왔다.
3선 출마가 불가능한 상황에서 트럼프 대통령이 이 자금을 향후 선거에서 영향력을 행사하는 데 사용할 수 있다는 분석이 나온다.
1일(현지 시간) 미 정치전문매체 폴리티코에 따르면 트럼프 대통령과 그의 측근들은 작년 말 기준 3억7500만달러(약 5445억원) 상당의 정치자금을 보유하고 있다. 폴리티코는 해당 정치 자금에 대해 전례가 없는 규모라고 전했다. 이는 미 공화당전국위원회(RNC)가 보유한 9500만 달러의 약 4배에 달한다.
민주당과 비교해도 훨씬 많은 금액이다. 미 민주당전국위원회(DNC)는 보유 자금이 1400만 달러에 불과하며 1700만 달러의 빚이 있는 것으로 나타났다.
뉴욕타임스(NYT)도 트럼프 대통령 측근들이 운영하는 ‘미국을 다시 위대하게’(MAGA) 슈퍼팩(Super PAC·특별정치활동위원회)이 3억400만 달러를 보유해 민주당보다 앞서고 있다고 보도했다. 폴리티코가 보도한 3억7500만달러에는 MAGA 슈퍼팩도 포함된다.
트럼프 정치자금은 올 11월 예정된 미 중간선거에 출마한 특정 공화당 후보를 지원하거나 민주당 경쟁자를 공격하는 데 사용될 수 있다는 분석도 있다. 막대한 자금을 동원할 수 있다는 사실 자체가 일종의 경고로 작용하면서 공화당 내 비판 세력을 견제할 수도 있다고 NYT는 관측했다.
그동안 트럼프는 3선 도전 가능성을 내비쳤지만, 이는 미 헌법상 금지됐으며 트럼프 대통령도 최근에는 이를 수긍하는 듯한 태도를 보였다.
김보라 기자 purple@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0