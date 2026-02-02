외할머니-어머니에 흉기 휘두른뒤…30대男 투신

30대 남성이 가족들에 흉기를 휘두른 뒤 투신해 숨졌다.

2일 경기 분당경찰서 등에 따르면 이날 오전 11시 40분경 성남시 분당구의 한 오피스텔에서 30대 남성 A 씨가 외할머니인 80대 B 씨와 어머니인 50대 C 씨에게 흉기를 휘둘렀다. 그는 범행 직후 현장에서 투신해 사망했다.

A 씨가 휘두른 흉기에 다친 B 씨 등은 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다. 그동안 A 씨는 외조모, 모친 등과 함께 해당 오피스텔에 거주해 왔다고 한다.

경찰은 피해자들이 회복하는 대로 정확한 사건 경위를 조사할 방침이다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
