V리그 역사에 이번 시즌 박정아보다 나쁜 공격수는 없었다 [발리볼 비키니]

‘클러치 박’이 온데간데없이 자취를 감췄습니다.
박정아(33·페퍼저축은행)는 2일까지 프로배구 2025~2026 V리그 여자부 경기에서 공격을 총 489번 시도해 26.2%인 128번을 점수로 연결했습니다.
V리그 22년 역사상 공격을 450번 이상 시도한 선수 가운데 뒤에서 두 번째에 해당하는 공격 성공률입니다.
2007~2008시즌 홍미선(43·당시 KT&G) 한 명만 25.2%로 이번 시즌 박정아보다 공격 성공률이 낮았습니다.
그리고 백목화(37·당시 KGC인삼공사)도 이번 시즌 박정아와 똑같은 공격 성공률 25.2%로 2015~2016시즌을 마감한 적이 있습니다.
다만 서로 다른 시즌을 비교할 때는 ‘리그 평균’이 다를 수 있다는 점을 놓치면 안 됩니다.
이번 시즌 현재 여자부 평균 공격 성공률은 39.4%입니다.
이러면 공격 성공률 26.2%는 리그 평균의 66.5%에 해당하는 기록이 됩니다.
같은 조건에서 이 기록이 가장 나쁜 선수가 이번 박정아입니다.
이전에는 2018~2019시즌 황민경(36·당시 현대건설)이 71.1%로 가장 나쁜 기록을 보유하고 있었습니다.
이 두 그래프에 이름을 올리고 있는 선수 가운데는 옛날에 흔히 ‘보공’(보조 공격수)이라고 부르던 스타일이 많습니다.
공격보다는 수비로 ‘밥값’을 하던 선수였던 것.
정관장 옛 이름인 KT&G, KCG인삼공사 선수가 많이 등장하는 이유도 이와 무관하지 않습니다.
이 팀은 외국인 선수 몰방(沒放)과 떼려야 뗄 수 없던 팀이기 때문입니다.
그러면 자연스레 내국인 날개 공격수는 공격보다 수비가 중요할 수밖에 없습니다.
반면 박정아는 국가대표팀에서 오퍼짓 스파이커를 맡을 적이 있을 정도로 ‘한 펀치’ 하던 선수입니다.
이런 선수가 이렇게 공격력이 떨어지면 팀에 끼치는 악영향도 더욱 클 수밖에 없습니다.
박정아가 이대로 시즌을 마치면 프로 데뷔 이후 처음으로 리시브 횟수(277회)가 득점(157점)보다 많은 기록을 남기게 됩니다.
아, 박정아는 그래도 여전히 ‘클러치 박’이기는 합니다.
20점 이후 2점 차 이내 접전일 때는 공격 성공률이 그래도 35.3%까지 올라가니 말입니다.
황규인 기자 kini@donga.com
