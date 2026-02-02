오세훈 “‘장동혁 디스카운트’ 지선 덮칠까 염려 커”

오세훈 서울시장이 2일 “이른바 장동혁 디스카운트가 지방선거를 덮치지 않을까 염려가 매우 크다”고 했다. 오 시장은 지난달 29일에도 국민의힘 지도부의 한동훈 전 대표 제명 결정을 비판하면서 “장동혁 대표가 기어이 당을 자멸의 길로 몰아넣었다“고 했다.
오 시장은 2일 오전 국회에서 열린 ‘국민의힘-서울시 부동산정책협의회’를 마치고 취재진과 만나 ”저 혼자만의 염려가 아니라 서울 수도권 인천 경기 각 지자체장들, 광역 기초 지자체장 출마자들은 노심초사하고 있을 것“이라고 했다.
오 시장은 ”대부분 서울시장 선거만 얘기하지만 서울에는 25개 자치구가 있고, 경기도에도 국민의힘 소속 지자체장 숫자가 굉장히 많다“며 ”이분들이 말씀은 안 해도 지금 아마 속이 숯검둥이 일 것“이라고 했다. 그러면서 ”명확하게 윤석열 전 대통령과 관계를 절연하고 나서 비로소 국민께 (지지를) 호소할 수 있을 것“이라고 했다.
오 시장은 ”장 대표의 입장과 노선이 달라지지 않으면 제 입장도 달라질 게 없다“며 ”장동혁 리스크로 지방선거에서 수도권이 대패하는 결과로 이어진다면 그때 가서 책임을 묻는 것보다 지금 노선 변화를 강력한 목소리로 요구하는 게 더 필요한 일“이라고 했다.
오 시장은 지난달 29일에도 페이스북을 통해 장 대표를 비판했다. 친한계를 중심으로 한 전 대표 제명을 제고해 달라는 요구가 이어졌지만 국민의힘 지도부가 제명을 강행한 데 따른 것이다.
오 시장은 지도부를 향해 “국민의힘이 하나 돼 당당히 다시 일어서기를 간절히 바라고 있는 국민들의 마지막 바람마저 짓밟고 극단적인 선택을 했다”고 했다.
오 시장은 “장 대표는 국민의힘을 이끌 자격이 없다”며 “당 대표 자리에서 물러나 그 책임을 져야 할 것”이라고 했다. 이어 “이 결정은 결국 당 대표 개인과 홍위병 세력을 위한 사당화라고 밖에 볼 수 없다”며 “국민들 보시기에 얼마나 한심한 정당이냐”고 했다. 그러면서 “우리 당은 지금 국민의 외면을 넘어 혐오의 대상이 되고 있다”고 했다.
