남창희, 라디오로 결혼 발표…“잘 만나오던 그분과 결실”

방송인 남창희(43)가 결혼 소식을 발표했다.
남창희는 2일 오후 4시 방송된 KBS 라디오 쿨FM ‘윤정수 남창희의 미스터라디오’(이하 ‘미스터라디오’)에서 오는 2월 22일 비연예인 여자친구와 결혼한다고 밝혔다.
이날 남창희는 “저 남창희가 품절된다”라며 “그동안 조용한 관심 속에 잘 만나오던 그분과 결실을 맺게 됐다. 이제는 둘이서 하나의 길을 걸어가기로 약속했다”라고 운을 뗐다.
이어 “약속의 날짜는 오는 2월 22일이다”라고 덧붙였다.
그는 “지난 7년이라는 긴 시간 동안 미라클(청취자 애칭)을 만나 성장을 했다”면서 “앞으로 한 가정의 가장이 돼 더 넉넉한 사람으로 성장해 여러분들에게 즐거움을 드리도록 하겠다”고 전했다.
앞서 남창희는 2024년 7월 비연예인과 열애 사실을 인정했다. 또 지난해 10월 유튜브 채널 ‘뜬뜬’의 콘텐츠 ‘핑계고‘에 출연했을 당시 결혼 계획을 언급한 바 있다. 그는 “정확한 건 내년에 갈 거다”라고 결혼을 예고했다.
남창희는 2000년 SBS ‘기쁜 우리 토요일’로 데뷔했다. 이후 ‘세 얼간이’ ‘코미디 빅리그‘ ‘한국인의 식판’ 등 각종 예능프로그램에 출연하며 이름을 알렸다. 드라마 ’프라하의 연인’, ‘별에서 온 그대’, ‘미스터 선샤인’ 등에 출연하기도 했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
