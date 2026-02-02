김민석 “과정 민주적이어야”…‘정청래식 합당’에 사실상 반대

김민석 국무총리가 더불어민주당과 조국혁신당 간 합당 논란에 대해 “범여권에서 갈등을 일으키거나 국정을 운영하는데 덜 플러스(도움)되는 상황이 되는 건 바람직하지 않다”고 말했다. 합당 논의를 놓고 당내 파열음이 이어지는 가운데 민주당 정청래 대표가 추진하는 합당에 사실상 반대 목소리를 낸 것으로 풀이된다.
김 총리는 2일 서울 종로구 총리공관에서 열린 기자간담회에서 “(합당) 과정과 절차는 결과 이상으로 중요하다”며 “민주세력의 정당민주주의 발전을 위한 것이기 때문에 발전을 위한 과정이 민주적이어야 한다”고 말했다. 이어 “민주당의 근본 정체성을 변질시키거나 명칭을 변경하는 것은 안 된다”고 밝혔다. 민주당 중심의 ‘흡수합당’이 아닌 ‘당 대 당’ 통합에 반대하고 있는 반청(반정청래)계의 목소리에 힘을 실은 것이다.
김 총리는 한 국무위원이 민주당 의원과 ‘합당 밀약설’을 제기하는 텔레그램 메시지를 주고 받는 것이 포착된 것에 대해선 “제가 쓴 것이 아니다”라며 “그러나 거기 나온 내용 중 ‘당 명칭 지켜야 한다’는 좋은 얘기라고 생각한다”고 말했다. 8월 민주당 당대표 출마 가능성에 대해선 “(당 대표는)민주당에서 성장한 사람으로서 정치인이 갖는 로망”이라면서도 즉답을 피했다.
