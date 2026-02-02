박지원 “누가 코스피 5000시대 열었나…못했다면 잠자코 구경이나”

이재명 대통령이 코스피 5000포인트를 달성한 것처럼 부동산 가격 안정에도 힘을 쏟겠다고 한 데 대해 국민의힘이 비판하고 나서자, 더불어민주당 박지원 의원이 날 선 반응을 내놨다.
1일 박 의원은 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 정부의 부동산 정책을 둘러싼 야당의 공세를 정면으로 반박했다. 그는 “이재명 대통령과 정부가 마지막 기회라며 부동산 대책을 발표하니, IMF당 내란당 국힘에서 딴지걸기로 부동산 대책 실패하라고 온갖 훼방이다”라고 적었다.
이어 과거 경제 위기 극복 사례를 언급하며 국민의힘을 향해 강도 높은 표현을 썼다. 박 의원은 “당신들이 망친 경제 IMF를 누가 살렸나, 누가 코스피 5000시대를 열었나”며 “모르고 못했다면 잠자코 구경이나 하라”고 비판했다.
또 부동산 문제의 핵심 책임을 서울시 정책에 돌리며 서울 시장 교체 필요성을 강조했다. 그는 “서울 부동산 정책을 망친 오세훈 시장을 바꾸는 것이 가장 성공 가능한 부동산 대책”이라고 일침을 가했다. 그러면서 “민주당엔 김영배, 박주민, 박홍근, 서영교, 전현희 의원과 정원오 성구청장 등이 시장 후보로 몸을 풀고 있다”며 차기 서울시장 후보군으로 민주당 인사들의 이름을 거론했다.
