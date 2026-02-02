‘골든’ K팝 최초 그래미 수상…더블랙 프로듀서진 “K컬처애 기여, 영광” [공식]

더블랙레이블 프로듀서진이 작곡한 ‘Golden’이 K팝 최초 그래미 수상의 영예를 안았다.
지난 1일(현지 시간) 미국 로스앤젤레스에서 개최된 ‘제68회 그래미 어워즈(Grammy Awards, 이하 ’그래미 어워즈‘)’에서 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 OST ‘Golden’(골든)이 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’(Best Song Written For Visual Media)를 수상했다.
‘Golden’은 작품 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 목표를 이루는 하이라이트 장면을 장식하는 메인 주제가로, 영화의 전 세계적 흥행과 더불어 국내외 음원 차트에서 최상위권을 장악하며 글로벌 리스너들을 사로잡았다. 특히 빌보드 메인 차트인 ‘HOT 100’(핫 백)에서는 OST로서 매우 이례적으로 8주 간 1위를 차지했다.
쟁쟁한 경쟁 후보들을 제치고 ‘Golden’이 수상작이 되면서 K팝 최초 그래미 어워즈 수상이라는 대기록이 탄생, 국내뿐만 아니라 전 세계 K팝 팬들을 열광하게 했다.
현장에 참석한 더블랙레이블 프로듀서진이 영예의 트로피를 안았고, 24 프로듀서는 “큰 영광이다. K팝의 이름으로 이렇게 좋은 성과를 내게 되어 자랑스럽고 기쁘다. 이 자리에 함께하지는 못했지만, 이 모든 과정을 함께한 테디 프로듀서에게 이 영광을 바친다”고 소감을 남겼다.
IDO(아이디오) 프로듀서는 “‘그래미 어워즈’는 작곡가로서 꿈꿀 수 있는 가장 큰 목표나 다름없는데, 꿈을 이룬 것만 같아 기분이 좋다. 단순히 K팝의 성공이 아닌, K컬처를 알리는 작품에 음악으로 기여를 할 수 있어서 영광이고 보람이 깊다”고 전했다.
‘Golden’은 앞서 제83회 골든글로브어워즈(GOLDEN GLOBES AWARDS)에서 최우수 주제가상(Best Original Song, Motion Picture)을 수상하며 K팝의 위상을 드높인 바 있다. 뿐만 아니라, 영국의 권위 있는 시상식 ‘브릿 어워드(The BRIT Awards 2026)’와 미국 최고 권위의 영화 시상식인 오스카에서도 트로피에 도전하며 K팝을 넘어선 K콘텐츠의 글로벌 도약을 보여줄 전망이다.
테디(TEDDY)를 중심으로 24, IDO 등 K팝의 흐름을 주도한 더블랙레이블 프로듀서진이 작곡·편곡에 참여한 ‘Golden’은 놀라운 파급력으로 단숨에 글로벌 메가 히트곡에 등극했다. 더블랙레이블 프로듀서진은 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 또다른 OST ‘How It’s Done‘(하우 이츠 던), ’Soda Pop‘(소다 팝), ’Your Idol‘(유어 아이돌)을 프로듀싱해 영화의 흥행을 견인하며 전 세계를 하나로 만드는 음악의 힘을 보여줬다.
