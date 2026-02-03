[오늘의 운세/2월 3일]

● 쥐
48년 옛것도 좋지만 집착은 금물.
60년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루.
72년 자손이나 아랫사람과 진지한 대화 필요.
84년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
96년 서북방에 구설이요 동남방에 반가운 소식.
08년 귀찮거나 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
● 소
37년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
49년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것.
61년 미래도 중요하지만 현재에 충실할 것.
73년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다.
85년 우정도 좋지만 냉정히 판단해라.
97년 좋은 인연이 생기는 날.
● 범
38년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것.
50년 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것.
62년 지나치면 모자람만 못한 법.
74년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
86년 먹을 복이 생기거나 칭찬 받을 일 있다.
98년 돈 되는 일이나 실리가 되는 일이 생길 수 있다.
● 토끼
39년 금전에 지나치게 집착하지 말 것.
51년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려 나간다.
63년 여러 가지 손대지 말고 한 가지만.
75년 뚜렷한 목표를 가지고 추진할 것.
87년 사소한 일에도 신중을 기할 것.
99년 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받게 된다.
● 용
40년 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것.
52년 건강에 적신호! 무리 하지 말 것.
64년 작은 것을 포기하면 큰 것을 얻을 수 있다.
76년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행 된다.
88년 주위 사람들과 좀 더 친하게 지낼 것.
00년 친구들과 즐거운 만남으로 답답한 일이 풀린다.
● 뱀
41년 따뜻한 물과 따뜻한 음식이 건강을 지킨다.
53년 자녀 일은 자녀에게 맡겨 둘 것.
65년 사소한 다툼이 있는 날, 불필요한 말은 삼가할 것.
77년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
89년 밥 사주는 것에 인색해하지 말라.
01년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요.
● 말
42년 육식보다는 채식이 건강에 더 좋다.
54년 두 번만 더 생각하고 결정지을 것.
66년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다.
78년 실리도 중요하지만 명분이 우선.
90년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
02년 마음은 급한데 일은 잘 진행되지 않을 수 있다.
● 양
43년 집착하지 말고 마음을 비울 것.
55년 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것.
67년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
79년 오늘은 장기적 투자에 유리하다.
91년 주어진 일에 불만 갖지 말고 충실하게 임할 것.
03년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
● 원숭이
44년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것.
56년 자신감을 가지고 적극적으로 임할 것.
68년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것.
80년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적.
92년 마음이 가지 않으면 하지 말 것.
04년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
● 닭
45년 긍정적이고 즐거운 마음이 건강에 최고.
57년 좋은 소식 들리고 오랜 숙원이 이루어질 수 있다.
69년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다.
81년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯.
93년 먹구름이 걷히고 태양이 뜬다.
05년 미혼남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다.
● 개
46년 모든 고민은 시간이 해결해 준다.
58년 베푼 만큼 돌아온다.
70년 명예도 좋지만 실리도 중요하다.
82년 감정에 끌려도 중심을 잃지는 말 것.
94년 예기치 않은 작은 어려움 들은 전화위복의 기회가 된다.
06년 때로는 알고도 모르는 척 하는 것이 좋다.
● 돼지
47년 독단에 의한 일방적인 결정은 금물.
59년 말보다는 행동으로 보여줄 것.
71년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의!
83년 겸손의 미덕과 승자의 아량 필요.
95년 편법이나 융통성보다는 원칙대로.
07년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0