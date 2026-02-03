“내 사랑, 500만원만” 로맨스스캠 당할뻔한 70대…30분 설득으로 막았다

전북경찰청

휴대전화 화면을 본 농협 직원은 수상함을 느껴 경찰에 신고한 뒤 시간을 끌었다. 이후 출동한 경찰과 농협 직원은 “이건 진짜 사람이 아니고 거짓으로 사기를 저지르는 것”이라고 A 씨를 30분 가량 설득하며 송금을 막았다. 이후 A 씨를 보호자인 아들에게 인계했다.