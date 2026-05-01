‘신랑수업2’ 김성수, ‘태양 친형’ 동현배 견제…“박소윤 남사친”

지난 30일 오후 방송된 채널A 예능 프로그램 ‘신랑수업2’에서는 김성수와 박소윤의 이야기가 담겼다.
연극 공연을 앞둔 김성수가 연극에 함께 출연하는 배우 박상면, 동현배와의 저녁 식사에 박소윤을 초대했다. 앞서 박소윤은 김성수를 연습실에 데려다주며 김성수의 동료들을 위한 떡을 준비해 특급 내조를 펼치기도.
이어 빅뱅 태양의 친형으로 알려진 배우 동현배와 박소윤이 절친한 사이로 전해져 모두를 놀라게 했다. 김성수는 “남자가 전화 온 거 처음 봤다”라며 동현배를 향한 질투를 폭발했다. 김성수와 절친한 박상면은 동현배와 박소윤에게 “둘이 사귀었어? 눈빛이 이상하다!”라고 외쳐 웃음을 안겼다. 이에 동현배와 박소윤은 겹치는 지인이 많다고 밝히며 절친한 오빠 동생 사이일 뿐이라고 일축했다.
박상면이 “내가 여자라면 성수와 결혼한다”라며 김성수의 인성을 보증했다. 김성수가 자리를 비운 사이, 박소윤은 김성수와의 결혼에 대해 생각하고 있지만, 김성수의 마음을 잘 모르겠다고 털어놓기도. 이에 박상면은 더블데이트까지 제안하며 김성수 결혼을 적극 응원하는 모습으로 눈길을 끌었다.
한편, 채널A ‘신랑수업2’는 진짜 사랑을 배우기 위해 모인 남자 스타들의 리얼 연애 성장기를 담은 프로그램으로 매주 목요일 오후 10시에 방송된다.
댓글 0