“한국인 건들면 패가망신” 李대통령 SNS 글 삭제

캄보디아 정부, 韓대사 불러 면담 뒤 삭제…외교부 “초치는 아니다”
이재명 대통령이 캄보디아어로 ‘한국인을 건들면 패가망신할 것’이라고 쓴 소셜미디어 글이 삭제됐다. 외교부는 캄보디아 정부가 자국 주재 한국대사를 불러 면담한 것으로 알려진 데 대해 “초치는 아니었다”고 했다.
이 대통령이 지난달 30일 캄보디아어로 ‘한국인을 건들면 패가망신할 것’이라고 쓴 게시물은 이 대통령의 X(옛 트위터)에서 사라진 상태다. 이 대통령은 해당 게시물에서 ‘한국 경찰의 단속으로 캄보디아 현지의 중국 범죄 조직도 한국인 조직원을 받지 않는다’는 제목의 기사와 함께 “대한민국은 한다면 합니다, 끝까지”라고 했다.
이와 관련해 캄보디아 외교부는 김창룡 주캄보디아 대사를 불러 면담했으며, ‘왜 대통령이 이러한 글을 올렸는지’ 등을 물은 것으로 전해졌다. 이후 이 대통령의 X 게시물은 삭제된 것으로 알려졌다.
외교부 당국자는 “양국은 주요 사안이 있을 때마다 수시로 협의해오고 있다”며 “통상적인 소통이었다”고 했다. 그러면서 “온라인 스캠 범죄 대응에 대한 의지가 충분히 홍보된 점 등을 종합적으로 고려해 삭제한 것으로 알고 있다”고 설명했다.
