'서울대' 이부진 아들 "3년간 스마트폰-게임과 단절하라" 공부법 강의

  동아일보

  입력 2026년 2월 2일 20시 01분

이부진 호텔신라 사장이 아들과 함께 28일(현지 시간) 미국 워싱턴DC 스미스소니언 국립아시아미술관에서 열린 ‘이건희 컬렉션 전시 기념 갈라 행사’에 참석하고 있다. (사진=워싱턴공동취재단) 2026.01.29 [워싱턴=뉴시스]
이부진 호텔신라 사장의 아들 임동현 군이 2일 서울 강남구 대치동 한 입시학원에서 후배들을 대상으로 내신과 대학수학능력시험(수능) 노하우, 스마트폰 단절 등 공부법을 설명했다. 입시업계 등에 따르면 이날 임 군은 시대인재 계열의 다원교육 대치본관에서 진행한 ‘예비 고1 휘문고 내신 설명회’에 휘문고 출신 서울대 진학 선배로서 참여했다. 임 군은 2026학년도 대입 수시모집에서 서울대 경제학부에 합격했다.

임 군은 이날 ‘후회 없는 휘문 생활’이라는 제목으로 직접 강연 자료를 만들어 학부모들 앞에 섰다. 특히 수학을 잘 했던 것으로 알려진 임 군은 “내신 시험마다 대략 2000문제씩 푼 연습량이 수학적 체력을 향상시켰다”며 “사고력을 요구하는 문제를 대비하는 공부를 권장한다”고 말했다.

그는 또 “어려운 당부일 수 있지만 3년간 스마트폰, 게임과의 완전한 단절을 적극 추천하고 싶다”며 “집중력과 몰입에 큰 도움이 됐다고 자신한다”고 강조했다. 이어 “모든 시험을 마치고 난 날, 3년 만에 맛보는 즐거움도 꽤 괜찮았다”고 말해 학부모들로부터 놀라움을 자아낸 것으로 알려졌다.

해당 학원에서 수학과 국어 등 내신 대비반 수업을 들었던 임 군은 “큰 도움을 받았고 고맙다”며 학원 측의 설명회 참여 요청에 흔쾌히 응했다고 한다. 그는 서울대 합격 발표 뒤에 해당 학원 강사에게 ‘선생님 감사드립니다. 서울대 경제학부 동현 올림’이라는 문구를 적은 난을 보내기도 했다.

이 사장이 주소를 옮겨 휘문중과 휘문고를 졸업한 임 군은 공부 경쟁이 치열한 대치동에서 성실한 자세로 임해 학교와 학원에서 칭찬을 많이 받은 것으로 전해진다. 이 사장도 학원 설명회를 직접 다니고 학부모 모임에 참가하는 등 자녀 교육에 관심이 많았다.

최예나 기자 yena@donga.com
