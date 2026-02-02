장동혁 “‘한동훈 징계 잘못’ 수사로 밝혀지면 정치적 책임지겠다”

국민의힘 장동혁 대표가 이른바 ‘당원게시판 사건’과 관련, 수사를 통해 한동훈 전 대표의 결백이 밝혀질 경우 정치적 책임을 지겠다고 밝혔다.
박성훈 수석대변인은 2일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회를 마친 뒤 기자들과 만나 “(장 대표가) 경찰 수사를 통해 징계가 잘못된 것이라는 사실이 밝혀지면 정치적 책임을 지겠다고 말씀했다”고 전했다.
그는 이날 장 대표가 의원총회에서 “당원 게시판 문제는 고정된 장소에서 사실상 하나의 IP로 1000여 개의 댓글이 작성된 사안“이라면서 “이 부분은 단순히 부적절한 댓글을 작성했다는 것이 문제가 아니라 여론 조작이 핵심”이라는 취지로 발언했다고 밝혔다.
박 수석대변인은 “많은 의원님들의 말씀이 있었지만 드루킹 같은 여론 조작 아니냐는 일부 의원의 말도 있었다”며 “장 대표가 경찰 수사를 통해서 징계가 잘못된 것이라는 사실이 밝혀지면 정치적 책임을 지겠다고도 했다”고 말했다.
그러면서 “장 대표가 ‘당원 게시판 문제와 관련해 다양한 의견이 나오고 있는 상황인 만큼 경찰 수사를 통해 의혹을 털고 가겠다’고 말씀하셨다”고 강조했다.
장 대표는 이날 의원총회에서 일부 의원들의 요구에 한 전 대표 제명을 결정하게 된 경위를 설명한 것으로 전해졌다.
‘경찰 수사에 협조하겠다는 것이 당 서버 제공까지 포함하느냐’는 질문에 박 수석대변인은 “개인정보 제공의 동의가 이뤄진다면 경찰 수사가 신속하게 진행될 수 있을 것”이라고 답했다. 이어 “대표께서 먼저 말씀하신 게 아니라 여러 의원들이 나와서 경찰 수사를 통해 이 문제를 풀 수 있다는 제안을 주신 것에 대한 답 차원에서 말씀하신 것”이라고 덧붙였다.
아울러 장 대표는 “계엄 옹호나 내란 동조, 부정 선거와 같은 윤어게인 세력에 동조한 적 없다”면서 “특히 이런 부분 관련해서 말 한마디 숨소리 하나 신중하게 선택해서 발언해왔다”고 강조한 것으로 전해졌다. 그러면서 “외연 확장의 모든 가능성을 열어두고 있다”고 언급한 것으로 알려졌다.
한편 이날 의원총회는 약 3시간 50분간 진행됐으나 별다른 결론이 도출되지는 못한 것으로 알려졌다. 곽규택 원내수석대변인은 “오늘 결론을 내린 건 없다”며 “생각할 수 있는 모든 경우의 수에 대한 발언은 다 나왔다”고 설명했다.
곽 원내수석대변인은 “이 문제에 대해서 당 지휘부가 제명 결정에 대해서 균형이 안 맞는 결정을 한 거 아닌가 하는 의견이 있었고, 반면에 당에서 한 결정을 존중해야 한다는 의견도 있었다”고 전했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
