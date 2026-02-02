감사원 감사위원에 임선숙…李 당대표 시절 최고위원

본문으로 바로가기
정치
감사원 감사위원에 임선숙…李 당대표 시절 최고위원
동아일보
업데이트
2026-02-02 17:07
2026년 2월 2일 17시 07분
입력
2026-02-02 16:55
2026년 2월 2일 16시 55분
신나리 기자
임선숙 변호사(60·여)가 감사원 신임 감사위원에 임명 제청됐다.
임 변호사는 광주살레시오여고와 전남대 법학과를 졸업하고 사법시험에 합격해 변호사로 활동했다. 민주사회를 위한 변호사모임 광주전남지부장과 광주지방변호사회 회장 등을 지냈다.
이재명 대통령이 더불어민주당 대표 시절인 2022년 9월 지명직 최고위원으로 임명돼 2023년 3월까지 활동했고, 지난해 대선에서는 김혜경 여사를 보좌하는 당 중앙선대위 배우자실장을 역임했다.
남편은 이 대통령의 대표 시절 정무특보 등을 지냈고 친명(친이재명)계인 정진욱 의원(광주 동남갑)이다.
#감사원
#감사위원
#임선숙
#친명
신나리 기자 journari@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
