이준석 “장동혁, 황교안과 비슷…잠재적 경쟁자 빼고 통합할것”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 3일 11시 15분

국힘 소장파 모임 주최 토론회 참석
“張, ‘우리가 황교안’ 외칠 때부터 불안” 직격
“한동훈 제명으로 보수결집해 선거승리? 말 안돼?
“난 저항-무관심 모드로 갈 수밖에…” 거리두기

개혁신당 이준석 개혁신당 대표가 3일 서울 여의도 국회 의원회관에서 대안과 미래 주최로 열린 위기의 한국 보수에 대한 진단과 해법 토론회에서 강연하고 있다. 뉴시스
개혁신당 이준석 대표가 3일 국민의힘 장동혁 대표를 겨냥해 “‘우리가 황교안이다’를 외칠 때부터 불안했다”며 직격탄을 날렸다.

이 대표는 이날 국회의원회관에서 국민의힘 소장·개혁파 모임인 ‘대안과 미래’가 주최한 토론회에 연사로 참석해 “(장 대표는) 밖으로는 통합을 얘기할 것 같지만 잠재적 경쟁자가 될 사람은 빼고 통합하겠다는 것이 명확하다”며 이같이 말했다. 이어 “장 대표가 황 전 대표랑 같은 고민을 같은 시기에 하고, 탄핵 이후 정국이라는 같은 상황에서, 같은 판단을 할 것 같다”고 덧붙였다.

한동훈 전 대표에 대한 제명 처분을 확정한 장 대표가 과거 자유한국당과 미래통합당(현 국민의힘) 대표였던 황교안 전 대표처럼 통합을 외치면서도, 잠재적인 대권 경쟁자들은 견제하고 있다는 것이다. 이 대표는 황 전 대표가 2020년 총선을 앞두고 보수 대통합 국면에서 유력 경쟁자였던 유승민 전 의원을 공천 배제하려고 했던 사례를 예시로 들기도 했다.

개혁신당 이준석 대표(왼쪽)가 3일 국회의원회관에서 열린 ‘대안과 미래’ 주최 토론회에서 국민의힘 3선 중진인 김성원(경기 동두천-양주-연천을)과 인사를 나누고 있다. 뉴시스
이 대표는 “제 입장에서는 제가 다 본 것을 또 하려는 사람이 있으면 굉장히 저항 또는 무관심 모드로 갈 수밖에 없다”며 장 대표와 거리를 둘 것임을 시사했다.

이 대표는 또 “한 전 대표 제명을 동력으로 선거를 이길 수는 없다”며 “한 전 대표 제명을 밀어붙여 보수 우파가 결집해 선거를 이긴다는 건 말도 안 된다”고 지적했다. 다만 이 대표는 “국민의힘이 이번 선거에서 이기든, 지든 어떤 것도 한 전 대표 제명 때문은 아닐 거라고 본다”라고 말했다. 한 전 대표 제명을 아전인수격으로 해석하고 있는 장 대표 측과 한 전 대표 측 모두를 비판한 것으로 풀이된다. 장 대표 측은 한 전 대표 제명으로 보수가 결집해 지방선거 선전을, 한 전 대표 측은 보수가 분열해 지방선거가 어려워질 것이라는 주장을 내놓고 있는데 이 대표는 한 전 대표 제명이 지방선거에 미칠 영향 자체가 크지 않다고 보는 것.

이 대표는 보수 혁신 방안에 대해서는 “맛있는 것을 먹으려면 장을 비우는 단계가 먼저”라며 “앞으로 고령층과 전통적인 영남권 지지층은 축소될 것이고, 젊은 세대의 지지가 균형이 될 것이다. 그 사람들에게 어떤 공간을 내줄지 구조적 고민을 했으면 한다”고 강조했다. 이어 “기준점을 잡아야 한다”며 “어느 정도까지 담론을 보수가 받을 수 있는지 냉정히 봐야 한다. (선거에서) 51%까지 가려면 무조건 부정선거론, 박정희(전 대통령) 환상 등을 버려야 한다”라고 덧붙였다.

이날 토론회를 주최한 ‘대안과 미래’ 간사인 이성권 의원은 “보수 진영을 확장시켜야 할 책무가 있는 이 대표를 모시고 지금 한국 보수 위기에 대한 진단 듣고 해법 함께 토론하겠다”며 취지를 밝혔다. 이날 토론회에는 3선 중진인 김성원 의원 등 ‘대안과 미래’ 소속 의원들이 다수 자리했다. 조배숙(5선) 이만희(3선) 의원 등 ‘대안과 미래’ 소속이 아닌 중진 의원들도 참석했다.
#이준석#개혁신당#장동혁#국민의힘#황교안#지방선거
이상헌 기자 dapaper@donga.com
