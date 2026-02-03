술 취한 승객, 버스 운전대 잡고 난동…욕설에 침까지

기사와 직접 관계 없는 AI 제작 영상. 채널A

채널A에 따르면 남성은 ‘요금을 왜 안내냐’는 버스기사의 지적에 격분해 난동을 부린 것으로 조사됐다. 승객을 태우고 달리는 버스 운전석으로 다가가 운전대를 붙잡고 욕설을 하거나 바닥에 침을 뱉은 것으로 파악됐다. 남성의 운전 방해가 이어지자 버스기사는 버스 정류장에서 모든 승객들을 내리게 한 뒤 경찰에 신고한 것으로 조사됐다.