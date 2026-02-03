술 취한 승객, 버스 운전대 잡고 난동…욕설에 침까지

버스 안에서 핸들을 붙잡고 욕설과 함께 침을 뱉는 등 난동을 부린 혐의를 받는 50대 승객이 경찰에 붙잡혔다.
채널A는 지난달 30일 서울 양천구에서 주행하던 시내버스를 촬영한 폐쇄회로(CC)TV 영상을 2일 공개했다. 영상에 따르면 시내버스는 버스 정류장에서 승객을 태운 뒤 주행하다가 10m도 못가 비상등을 켜고 멈춰졌다. 잠시 뒤 순찰차 2대가 버스 쪽으로 출동했다. 50대 남성 승객이 시내버스에서 난동을 피운다는 신고를 받고 출동한 것이다.
채널A에 따르면 남성은 ‘요금을 왜 안내냐’는 버스기사의 지적에 격분해 난동을 부린 것으로 조사됐다. 승객을 태우고 달리는 버스 운전석으로 다가가 운전대를 붙잡고 욕설을 하거나 바닥에 침을 뱉은 것으로 파악됐다. 남성의 운전 방해가 이어지자 버스기사는 버스 정류장에서 모든 승객들을 내리게 한 뒤 경찰에 신고한 것으로 조사됐다.
경찰은 남성을 현행범으로 체포했다. 남성은 술을 마신 상태였던 것으로 전해졌다. 버스 블랙박스 영상에서 남성이 요금을 내는 모습은 담기지 않은 것으로 알려졌다. 경찰은 남성을 특정범죄 가중처벌법상 운전자 폭행 혐의로 입건해 조사하고 있다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
