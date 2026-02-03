“불륜 들킬까봐” 사산아 냉동실 넣고 달아난 베트남 귀화여성

사산아를 냉동실에 유기하고 달아난 30대 베트남 귀화 여성에게 징역 1년 6개월 실형이 선고됐다.
3일 법조계에 따르면 청주지법 형사4단독(부장판사 강현호)는 이날 사체유기 혐의로 기소된 베트남 귀화 여성 A 씨에게 징역 1년 6개월을 선고했다. 전 남편 B 씨에게는 징역 1년에 집행유예 2년이 선고됐다.
A 씨는 2024년 1월 15일 자택 화장실에서 사산아를 출산한 뒤 시신을 냉동실에 유기한 혐의를 받았다. 그는 범행 후 도주해 1년 가까이 행방이 묘연했다.
재판부는 “피고인이 출산한 사산아는 당시 형태와 크기 등에 비춰볼 때 상당히 많이 자란 상태였다”며 “그런데도 경찰에 신고하거나 가족들에게 알리지 않고 장기간 냉장고에 보관해 인간의 존엄을 해쳐 엄한 처벌이 불가피하다”며 양형 이유를 밝혔다.
시신은 약 한 달 뒤 냉장고 청소를 하던 A 씨의 시어머니에 의해 발견됐다. A 씨의 전 남편 B 씨는 시신을 인근 공터에 묻었다가 하루 뒤 경찰에 자수했다.
A 씨는 경찰 조사 과정에서 “오랫동안 각방 생활을 했던 남편에게 불륜 사실을 들킬까 봐 아이를 냉동실에 숨겼다”며 “고향(베트남)에 데려가 장례를 치러줄 예정이었다”는 취지의 진술을 한 것으로 전해졌다.
검찰은 A 씨가 범행 후 도주한 점을 근거로 구속영장을 신청했다. 하지만 법원은 ‘수사에 협조적이고 도주 우려가 없다는 이유’로 이를 기각했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
