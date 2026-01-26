김경 시의원 사퇴…“강선우에 1억 제 불찰, 상응한 처벌 받겠다”

공천 헌금 의혹을 받는 김경 서울시의원이 18일 서울 마포구 공공범죄수사대에서 경찰 조사를 받기위해 출석하며 고개를 숙이고 있다. 2026.01.18. 뉴시스

김경 서울시의원.(출처 서울시의회 홈페이지)

김 시의원은 “진실을 밝히는 데 성실히 임하겠다”며 “직을 내려놓은 이후에도 이어질 모든 수사와 조사 과정에 성실히 임하겠다”고 했다. 그러면서 “어떠한 숨김도 없이 진실을 밝혀 저의 잘못에 상응하는 법적 처벌을 달게 받겠다”며 “그것이 시민 여러분에 대한 최소한의 도리”라고 했다. 김 시의원은 “저의 잘못된 판단으로 지역 사회와 의회에 씻을 수 없는 오점을 남겼다”며 “평생 자숙하고 반성하며 살겠다”고 했다.



김 시의원은 “진실을 밝히는 데 성실히 임하겠다”며 “직을 내려놓은 이후에도 이어질 모든 수사와 조사 과정에 성실히 임하겠다”고 했다. 그러면서 “어떠한 숨김도 없이 진실을 밝혀 저의 잘못에 상응하는 법적 처벌을 달게 받겠다”며 “그것이 시민 여러분에 대한 최소한의 도리”라고 했다. 김 시의원은 “저의 잘못된 판단으로 지역 사회와 의회에 씻을 수 없는 오점을 남겼다”며 “평생 자숙하고 반성하며 살겠다”고 했다.김 시의원의 공천 헌금 의혹은 지난달 29일 민주당 김병기 전 원내대표와 강 의원의 녹취가 공개되면서 불거졌다. 공개된 녹취는 2022년 지방선거 당시 민주당 서울시당 공천관리위원이었던 강 의원이 ‘서울시의원 후보자로부터 부하 직원이 금품을 받았다’면서 당시 공관위 간사였던 김 전 원내대표를 만나 대응 방안을 논의하는 내용이었다.

‘공천 헌금’ 의혹을 받는 김경 서울시의원이 18일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에서 피의자 신분으로 경찰 조사를 받기 위해 출석하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.1.18/뉴스1

경찰은 지난달 31일 이 사건을 서울경찰청 공공범죄수사대에 배당했지만, 당일 김 시의원은 “자녀를 만나러 간다”는 이유로 미국으로 출국했다. 이후 김 시의원은 기존 텔레그램과 카카오톡 계정을 탈퇴하는 증거인멸 정황이 파악되기도 했다. 김 시의원은 미국으로 떠난 지 11일 만인 이달 11일 귀국해 곧장 경찰 조사를 받았다. 경찰은 같은 날 강 의원과 김 시의원의 주거지 등에 대한 압수수색을 벌이기도 했다. 경찰은 지난달 31일 이 사건을 서울경찰청 공공범죄수사대에 배당했지만, 당일 김 시의원은 “자녀를 만나러 간다”는 이유로 미국으로 출국했다. 이후 김 시의원은 기존 텔레그램과 카카오톡 계정을 탈퇴하는 증거인멸 정황이 파악되기도 했다. 김 시의원은 미국으로 떠난 지 11일 만인 이달 11일 귀국해 곧장 경찰 조사를 받았다. 경찰은 같은 날 강 의원과 김 시의원의 주거지 등에 대한 압수수색을 벌이기도 했다.

김 시의원은 26일 오후 입장문을 내고 “저는 오늘 시의회 의장에게 시의원직 사직서를 제출했다”며 이같이 밝혔다. 이어 “모든 책임을 지고 물러나겠다. 이유 여하를 막론하고 금전 문제에 연루된 것만으로도 저는 시민을 대표하기에 부족하다고 생각한다”며 “저를 믿고 선택해 주신 시민 여러분께 깊은 실망을 안겨드린 점, 뼈를 깎는 마음으로 반성하며 의원직 사퇴로 그 책임을 대신하고자 한다”고 했다.

경찰 수사의 핵심은 김 시의원이 강 의원에게 건넨 1억 원의 행방, 강 의원과 김 전 원내대표와의 만남 직후 김 시의원이 단수 공천을 받은 과정 등이다. 당초 김 시의원은 공천 헌금 의혹이 불거진 직후에는 “공천을 대가로 그 누구에게도 금품을 제공한 사실이 없다”고 주장했다. 그러나 경찰에 제출한 자술서에는 “2022년 카페에서 강 의원의 전 사무국장인 남모 씨 등을 만나 1억 원을 건넸고, 이후 돌려 받았다”고 했다.