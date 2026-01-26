탈원전 유턴…李정부, 신규 원전 계획대로 짓는다

2기 건설 공식화…내년 부지 선정 착수, 2038년 준공
여론조사서 압도적 찬성에 ‘원점 재검토’서 선회
제11차 전력수급기본계획에 따라 신규 원전 건설 계획이 예정 대로 추진된다. 이재명 정부 출범 이후 재생에너지 확대 기조로 원전 건설 계획이 원점에서 재검토될 가능성까지 거론됐지만 여론조사에서 신규 원전 건설 찬성 의견이 압도적인 것으로 확인되면서다.
26일 기후에너지환경부는 ‘제12차 전기본 추진방향’을 공개하는 기자단 브리핑을 통해 제11차 전기본의 신규 원전 건설은 계획대로 추진하겠다고 밝혔다.
지난해 2월 여야 합의로 마련된 11차 전기본에는 2038년까지 2.8GW(기가와트) 용량의 신규 대형 원전 2기와 SMR 1기를 신설하겠다는 내용이 담겼다. 정부가 전력 수급 안정을 위해 2년마다 세우는 15년 단위의 중장기 계획인 전기본에 신규 원전 건설 계획이 반영된 것은 2015년 7차 전기본(신한울 3·4호기 신규 건설) 이후 10년 만이다.
관련 계획이 원점에서 재검토되기 시작한 것은 이재명 정부 출범 직후다. 지난해 9월 김성환 기후에너지환경부 장관은 기자간담회에서 “(신규 원전 건설은) 국민의 공론을 듣고 판단해야 한다는 의견이 있다”고 언급했다. 기후부는 지난해 말과 이달 초 진행된 두 차례의 정책토론회와 이달 12~16일 실시된 여론조사 결과를 수렴해 신규 원전 건설 여부를 확정하기로 했다.
여론조사 결과 인공지능(AI) 붐으로 전력 수요가 급증함에 따라 국내 원전이 필요하다는 의견이 80% 이상이었고, 11차 전기본에 반영된 신규 원전 건설 계획이 그대로 추진되어야 한다는 답변 역시 60% 이상으로 집계됐다.
이에 따라 11차 전기본상 신규 원전 건설 절차가 곧 시작될 예정이다. 내년 중 한국수력원자력의 부지 공모 이후 약 5~6개월 간의 부지 평가 및 선정 과정을 거치게 된다. 2029년 건설 허가를 신청하고, 2031년 중 원자력안전위원회로부터 건설 허가 결정이 나면 본격적인 공사에 돌입해 2037~2038년 준공을 목표로 한다.
기후부는 올해 3분기(7~9월) 중 마련될 12차 전기본 실무안에 AI·전기차 확대 등에 따른 전기화 수요 예측과 탄소중립을 위한 에너지 믹스, 분산형 전력망 계획 등을 반영할 방침이다. 김 장관은 이날 브리핑에서 “기후 대응을 위해 탄소배출을 전 분야에서 감축해야 한다”며 “특히 전력분야의 탄소감축을 위해 석탄·액화천연가스(LNG) 발전을 줄일 필요가 있는 만큼 재생에너지와 원전 중심의 전력 운영이 필요하다”고 강조했다.
