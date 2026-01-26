한국인은 쳐다만보는데…강추위 산속 쓰레기 치운 외국인

부평구 ‘칭찬합니다’ 게시물 갈무리

박 씨는 “보기에도 안타깝고, 제 자신이 얼마나 부끄러웠는지 모른다”며 “이렇게 (A 씨가) 쓰레기를 모아 놓으면 친구들이 구청에 신고하고 장소를 알려주면 (관계자들이 쓰레기를) 실어간다고 한다”고 했다.