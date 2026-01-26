‘두쫀쿠’ 효과 톡톡…헌혈 356→1002명

최근 유행 디저트를 앞세운 헌혈 장려 행사가 단기 참여 확대를 넘어, 이후 방문 증가와 혈액 보유량 개선까지 이어진 것으로 나타났다. ‘두바이쫀득쿠키(두쫀쿠)’를 내건 하루짜리 이벤트가 헌혈의 집에 대한 심리적 문턱을 낮추며, 자발적 참여를 유도하는 구조적 효과를 만들었다는 평가다.
26일 광주전남혈액원에 따르면 두쫀쿠 증정 행사가 진행된 23일 하루 헌혈자 수는 1002명으로 집계됐다. 이는 올해 1월 기준 하루 평균 헌혈자 수인 약 356명과 비교해 약 2.8배에 달하는 수치다.
행사 효과는 하루에 그치지 않았다. 혈액원 관계자는 “놀라운 점은 두쫀쿠 증정 행사가 끝난 다음 날에도 헌혈 홍보 효과가 이어지면서 약 605명이 헌혈의 집을 찾았다“고 설명했다. 두쫀쿠 증정 행사는 헌혈의 집에 대한 심리적 문턱을 낮추는 계기가 된 것으로 분석됐다.
● 하루 이벤트가 혈액 보유량을 바꿨다… ‘디저트 인센티브’의 효과는
헌혈 참여가 늘면서 혈액 보유 상황도 눈에 띄게 개선됐다. 광주·전남 지역의 혈액 보유량은 23일 기준 3.5일분에 그쳤지만, 다음 날 4.9일분으로 증가했고, 25일에는 적정 기준인 5일분을 넘겨 5.5일분까지 회복됐다.
이번 행사는 서울중앙혈액원 소속 한 간호사의 제안에서 출발했다. 해당 간호사는 “요즘 유행하는 디저트인데, 이를 헌혈자에게 제공해보면 어떻겠느냐”고 아이디어를 냈고, 이 제안은 곧 전국 혈액원으로 확대됐다.
광주전남혈액원은 준비 과정에서 지역 카페들의 협조가 큰 역할을 했다고 전했다. 관계자는 “쿠키 수량 확보가 쉽지 않았지만, 행사 취지에 공감한 동네 카페들이 적극적으로 도와줬다”고 말했다. 이어 “이 정도로 붐빈 헌혈의 집은 처음”이라고 덧붙였다.
혈액원은 반응이 큰 만큼 두쫀쿠 증정 행사를 한 차례 더 진행하는 방안도 검토 중이다. 안정적인 혈액 수급을 위해 다양한 방식의 참여 유도 모델을 지속적으로 발굴하겠다는 계획이다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0