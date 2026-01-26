그린란드 청년들 “美 막으려 입대”… 덴마크 군함 본 주민 “힘 필요”

‘분쟁의 땅’ 그린란드 르포
병역의무 없어도 자원입대 움직임… “트럼프 위협에 하루도 편히 못 자”
선체 전시된 무기체험 프로그램에
그린란드 전체 주민의 10% 다녀가
“미국의 위협이 커진다면 기꺼이 군대에 갈 마음이 있다. 또래 친구들도 비슷한 생각을 가지고 있다.”
24일(현지 시간) 덴마크령 그린란드 누크항에서 열린 덴마크 해군 함정 공개 행사장. 20대 그린란드 청년 크리스 씨는 “군함을 직접 보니 기분 어떤가”라는 질문에 이같이 답했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 병합 주장이 구호를 넘어 행동으로 구체화되면 이를 막기 위해 직접 나서겠다는 것이다. 그는 “지금까지 그린란드 사람들은 안보와 군사력 강화를 치열하게 고민하지 않았는데 이제는 우리 스스로 역할을 해야 한다”고 목소리를 높였다. 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 덴마크는 징병제를 운영하고 있지만 지금까지 그린란드 주민은 예외로 하고 있다. 본토 거주자에게만 징병제를 적용했던 것.
하지만 우크라이나 전쟁 장기화와 미국의 나토 활동 축소 가능성 등 재무장 필요성이 커지면서 덴마크는 지난해 7월부터 징집 대상에 여성도 추가했다. 복무기간도 4개월에서 11개월로 늘렸다. 다만 먼저 입대 지원을 받고 모자라는 병력을 추첨을 통해 뽑는다. 이에 모든 사람이 군 복무를 하는 건 아니다. 덴마크가 현 군사력을 유지하면 그린란드 주민까지 입대를 해야 하는 상황은 아닌 것이다.
하지만 트럼프 대통령의 야욕에 반미 감정이 고조되면서 일부 그린란드 청년들은 자발적인 입대도 고민 중이다. 4명의 동생과 함께 이날 함정을 둘러본 20대 닐스 씨는 “그린란드의 안정과 평화, 더 나아가 독립을 이루려면 강해져야 한다”며 “그런 상황이 오면 나와 내 동생들도 피할 생각이 없다”고 말했다.
● 함정 둘러본 그린란드 주민들 “안심돼”
덴마크 해군은 이날 군사적 긴장감이 높은 상황 속에서도 해군 함정 공개 행사를 진행했다. 트럼프 대통령의 위협이 계속되고 있는 상황에서 덴마크 해군력을 대외적으로 과시하려는 의도다. 동시에 그린란드 주민들의 불안을 다독이려는 행보란 진단도 나온다.
실제로 이번 행사에는 어린이부터 노년층까지 그린란드 주민들이 대거 몰렸다. 이들은 함정에 올라 조종실, 조타실, 갑판, 포탑 등을 둘러봤다. 함정 내부에선 덴마크 해군의 각종 무기를 만져보고 느낄 수 있는 체험 프로그램도 진행됐다. 특히 어린이들은 조종실에 앉아 직접 조타륜을 잡아 보기도 했다. 군인들도 진지한 표정으로 주민들을 맞았다. 그린란드 원주민인 누카 씨는 “트럼프 이슈가 터진 후 하루도 편하게 잠들지 못했는데, 함정을 둘러보고 나니 조금은 안심이 된다”고 말했다.
수산업에 종사하는 30대 카악 씨는 기자를 향해 “미국의 위협이 한국을 압박하는 북한보다 크다고는 생각하지 않는다”며 “그린란드 주민들이 함정을 둘러보며 힘을 얻었으면 좋겠다”고 말했다.
덴마크 해군에 따르면 이날 하루 함정 공개 행사에 최소 5000명이 다녀갔다. 그린란드 전체 국민(약 5만6000명)의 약 10%, 누크시 인구(약 2만 명)의 25%인 수치다. 현장에서 만난 덴마크 해군 관계자는 “예정된 행사를 진행한 것이고 미국과의 상황 때문에 행사가 기획된 건 아니다”라고 전제하면서도 “주민들이 생각보다 많이 방문했고, 군에 대해 큰 관심을 보여 놀랐다”고 말했다.
● 덴마크 총리 깜짝 그린란드 방문
그린란드 주민 달래기와 애국심 고취 움직임에는 메테 프레데릭센 덴마크 총리도 나섰다. 그는 23일 누크를 깜짝 방문해 옌스프레데리크 닐센 그린란드 자치정부 총리와 만났다. 트럼프 대통령의 병합론에 마음을 졸였던 그린란드 주민을 위로하고 덴마크 정부에 대한 부정적인 여론을 다독이기 위한 행보다. 또 프레데릭센 총리는 덴마크 공영 DR과의 인터뷰에서 현재 상황에 대해 “심각하지만, 외교적 정치적 접근을 시도하는 지점에 와 있다”고 밝혔다.
다만 프레데릭센 총리는 트럼프 대통령이 아프가니스탄 전쟁 당시 나토 동맹국들의 파병을 평가절하한 것에 대해 강한 비판 목소리를 냈다. 그는 “많은 덴마크 군인이 목숨을 잃고 다쳤는데 동맹군의 노력을 의심한 건 참을 수 없는 일”이라고 말했다. 덴마크는 아프가니스탄에서 인구 100만 명당 사망 군인 수가 7.7명으로 미국(7.9명)에 이어 두 번째로 많은 나라다.
덴마크는 트럼프 대통령이 그린란드에 대한 ‘전면적 접근권’을 주장하며 광물채굴권을 요구한 것에 대해서도 강하게 반발했다. 나야 나타니엘센 그린란드 상무장관은 23일 “우리의 광물 부문의 향후 개발이 그린란드 외부에서 결정되도록 용납하지 않을 것”이라고 말했다고 폴리티코 유럽판이 전했다.
한편 누크 일대에서는 24∼25일 심한 강풍으로 인해 대규모 정전이 발생했다. 최근 미국과 군사적 긴장이 고조된 상황에서 갑작스럽게 정전이 발생해 소셜미디어에선 “트럼프의 공격이 시작된 것 아니냐”는 글들이 게재되기도 했다.
