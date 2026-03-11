뮤지컬 배우 남경주, 성폭행 혐의 검찰 송치

南씨, 혐의 강력 부인…SNS 계정은 삭제
국내 최정상급 뮤지컬 배우인 남경주(63)가 여성을 성폭행한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.
11일 서울 방배경찰서는 지난달 남경주를 위력에 의한 간음 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 밝혔다.
남경주는 지난해 서울에서 여성 A 씨를 성폭행한 혐의를 받는다.
당시 A 씨는 현장을 빠져나와 112 신고를 한 것으로 알려졌다.
남경주는 경찰 조사에서 범행을 강력히 부인한 것으로 전해졌다. 경찰은 혐의가 인정된다고 보고 사건을 검찰에 송치했다.
현재 남경주의 소셜네트워크서비스(SNS) 계정은 삭제된 상태다. 공식 입장은 아직 나오지 않았다.
남경주는 한국을 대표하는 1세대 뮤지컬 배우다. 1984년 뮤지컬 ‘포기와 베스’로 데뷔한 뒤 ‘아가씨와 건달들’ ‘맘마미아’ ‘시카고’ 등의 주연으로 활약하며 한국 뮤지컬을 대중화시키는 데 일조했다는 평가를 받는다. 홍익대학교 공연예술대학원 교수로 재직 중이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
