“갤럭시로 날 찍어? 너무 짜증”…‘짝퉁 논란’ 프리지아 또 시끌

유튜버 프리지아(본명 송지아)가 삼성전자 갤럭시 스마트폰에 대한 부정적인 발언을 공개적으로 언급해 온라인에서 논란이 일고 있다. 브이로그 영상에서 “남자친구가 갤럭시를 쓰면 싫을 것 같다”는 발언이 공개되면서 일부 누리꾼 사이에서 비판이 이어지고 있다.
8일 프리지아 유튜브 채널에 올라온 브이로그 영상에서 그는 지인과 휴대전화 기종에 관한 대화를 나눴다. 프리지아는 “남자친구가 갤럭시를 쓴다고 하면 약간 싫을 것 같다”고 언급하며 삼성전자 휴대전화 기종에 대한 확고한 거부감을 표했다.
프리지아는 아이폰과 갤럭시의 색감 차이가 확연하다고 주장했다. 이어 “그 폰(갤럭시)으로 나를 찍어준다고 생각하면 너무 짜증 난다”는 취지의 발언을 했다.
또 지인이 “갤럭시 폴더폰으로 사진을 찍어준다면 어떨 것 같냐”고 묻자 얼굴을 찌푸리는 반응을 보이기도 했다. 프리지아는 갤럭시 스마트폰을 직접 사용해 본 경험이 많지 않다고 밝히면서도 과거 특정 모델의 디자인이 마음에 들었던 적이 있다고 덧붙였다.
영상이 공개된 이후 온라인에서는 다양한 반응이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 개인 취향을 표현한 것이라는 의견을 보였지만, 다른 이용자들은 특정 브랜드 사용자에 대한 표현이 적절하지 않았다는 비판을 제기했다.
프리지아는 2021년 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥’ 출연으로 이름을 알렸다. 이후 명품 브랜드 가품 착용 논란이 불거지면서 활동을 중단했다가 자숙 이후 유튜브와 SNS를 중심으로 활동을 이어오고 있다.
