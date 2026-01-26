[오늘의 운세/1월 26일]

● 쥐 48년 귀찮거나 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것. 60년 서둘지 말고 천천히 즐기면서 할 것. 72년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것. 84년 중요한 약속은 다음으로 미루어라. 96년 잠시 차 한 잔의 여유가 필요. 08년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다.
● 소 37년 이것도 마음에 들고 저것도 마음에 들 듯. 49년 몸은 하나지만 오라는 곳은 많다. 61년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라. 73년 무리하게 진행하지 말고, 계획을 재점검할 것. 85년 충동구매와 과음은 금물!! 97년 옛 친구를 만나면 행운이 온다.
● 범 38년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다. 50년 중요한 일은 내일을 기약해라. 62년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다. 74년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다. 86년 먹을 복 생기고 친구들과 즐거운 만남. 98년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것. ● 토끼 39년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관. 51년 실수하는 날, 느낌으로 결정하지 말고, 심사숙고할 것. 63년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요. 75년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요. 87년 과욕은 금물, 현실에 만족해야. 99년 좋은 처신을 통해 덕망을 얻게 됨.
● 용 40년 시간이 해결해 준다, 서두르지 마라. 52년 가끔은 차 한잔 마실 수 있는 여유를 가져볼 것. 64년 믿고 맡겨도 아무런 문제가 없다. 76년 기분이나 감정에 끌리지 말고, 계획대로 진행할 것. 88년 오늘은 편한 복장이 좋다. 형식보다 실리가 중요. 00년 운수 좋은 날, 할 수 있는 일이라면 많이 할수록 좋다.
● 뱀 41년 건강이 회복되는 날, 행복한 하루가 될 듯. 53년 괴롭히던 질병으로부터 해방이 되는 기상! 65년 큰 변화가 있는 날, 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다. 77년 시작은 미약하지만, 결과는 기대한 이상. 89년 프로포즈하면 성공하는 날, 적극적으로 의사표시를, 01년 구설이 있는 날, 말과 행동에 신중을 기할 것.
● 말 42년 마음은 급한데 일은 잘 진행되지 않을 수 있다. 54년 오해로 인한 구설에 시달릴 수 있다. 66년 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것. 78년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것. 90년 활동하면 할수록 이득이 많은 날. 02년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
● 양 43년 때로는 알고도 모르는 척하는 것이 좋다. 55년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것. 67년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것. 79년 자기가 항상 옳은 것이 아니다, 고집과 아집을 버리고 마음 열기. 91년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 03년 운수 좋은 날, 어렵게 생각했던 일이 풀어지는 날이다.
● 원숭이 44년 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다. 56년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것. 68년 금전거래 하지 말고 투자도 자제할 것. 80년 감정을 노출하지 말 것. 감정이 힘들게 만든다. 92년 친한 친구와 다툼이 있는 날. 04년 먹을 복이 생기거나 칭찬받을 일 있다.
● 닭 45년 계약이나 중요한 일은 오후에 할 것. 57년 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받게 된다. 69년 예상이나 계획보다 늦어질 수 있다. 81년 마음에 안 들수록 격려와 칭찬이 필요한 날. 93년 장거리 출장이라면 동남방에 귀인. 05년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려 나간다.
● 개 46년 운이 좋은 날, 몸은 활력이 넘친다. 58년 기대하지 않았던 일에 성과가 있다. 70년 돈 되는 일이나 실리가 되는 일이 생길 수 있다. 82년 드러나지 않는 거래에 좋은 날. 94년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다. 06년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행된다.
● 돼지 47년 힘든 일이 쉽게 해결, 행운의 여신이 찾아온다. 59년 하는 일마다 성공, 하고 싶은 일은 마음껏 뜻을 펼쳐 보아라. 71년 운수 좋은 날, 계획한 일이 술술 풀린다. 83년 앞에서 끌어 주고 뒤에서 밀어준다. 95년 윗 사람으로부터 능력을 인정 받는 날. 07년 우연한 기회에 유익한 만남 갖게 될 듯.
댓글 0