코팅지로 만든 가짜 장애인 주차표지…딱 걸린 차주 결국

사진=온라인커뮤니티

사진을 보면 A 씨가 신고한 차량은 ‘장애인·노인·임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률’ 제17조 위반 차량으로 확인돼 과태료 부과 절차를 진행한다고 안내돼 있다.