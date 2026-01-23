세계 1위 & 호주 오픈 1번 시드 사발렌카의 ‘진땀’ 나는 최초 기록 [데이터 비키니]

아리나 사발렌카(28·벨라루스)가 여자프로테니스(WTA) 투어 역사상 처음으로 메이저 대회에서 ‘백투백 타이브레이크’ 승리를 기록한 1번 시드 선수가 됐습니다.
여자 단식 세계랭킹 1위 사발렌카는 23일 호주 오픈 3회전에서 아나스타샤 포타포바(25·오스트리아·55위)에게 2-0(7-6, 7-6) 진땀승을 거뒀습니다.
세계랭킹 1위 선수가 메이저 대회 여자 단식 경기에서 두 세트를 모두 타이브레이크 끝에 따낸 것도 이날 사발렌카가 처음입니다.
사발렌카는 지난해 WTA 역대 최장 기록인 19연승을 포함해 타이브레이크에서 22승 3패를 기록했습니다.
그리고 이날도 타이브레이크에서 강한 면모를 이어간 것.
다만 이날은 위너(34개)보다 더 많은 언포스드에러(44개)를 범하면서 타이브레이크를 자초했다고 볼 수도 있습니다.
개인 세 번째 호주 오픈 우승에 도전하는 사발렌카는 4회전(16강)에서 빅토리아 음보코(20·캐나다·16위)와 맞붙습니다.
음보코는 3회전에서 클라라 타우 손(24·덴마크·14위)을 2-1(7-6, 5-7, 6-3)로 꺾었습니다.
남자 단식에서는 이런 기록이 다섯 번 나온 적이 있습니다.
얀니크 신네르(25·이탈리아·1위)가 지난해 호주 오픈 1회전에서 니콜라스 자리(31·칠레·133위)에게 3-0(7-6, 7-6, 6-1)으로 승리할 때가 최근 기록입니다.
황규인 기자 kini@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0