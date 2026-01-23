본문으로 바로가기
사회
대통령 경호 경찰부대서 폭언 등 ‘갑질’ 의혹…감찰 착수
동아일보
업데이트
2026-01-23 18:37
2026년 1월 23일 18시 37분
입력
2026-01-23 18:16
2026년 1월 23일 18시 16분
최재호 기자
뉴시스
이재명 대통령을 경호하는 경찰 경호부대에서 폭언, 욕설, 사적 심부름 강요 등 이른바 ‘갑질’이 벌어졌단 의혹이 제기돼 경찰이 감찰에 착수했다.
23일 경찰에 따르면 서울경찰청은 22경찰경호대 소속 A 경감에 대한 감찰에 착수했다. 해당 부대는 경찰 직할대로 대통령 경호를 담당하고 있다.
경찰청은 A 경감의 갑질 의혹과 관련한 모든 내용을 신고해달라는 취지의 전수조사를 진행하는 것으로 전해졌다. 그는 부하에게 사적 심부름을 시키고 학교 수업 대리 출석을 요구했다는 의혹을 받고 있다.
경찰청은 관행적으로 이어져 온 부조리 행위와 문제 제기 이후 불이익 암시나 업무 배제 등 2차 가해 여부도 살펴보는 것으로 전해졌다.
#22경찰경호대
#서울경찰청
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
