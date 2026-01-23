강선우 전 사무국장, 4번째 경찰 출석…‘쇼핑백 1억’ 진술 검증

더불어민주당의 공천 헌금 의혹을 수사하고 있는 경찰이 민주당에서 제명된 강선우 의원의 전 사무국장 남모 씨를 23일 불러 조사했다. 남 씨는 김경 시의원이 강 의원에게 1억 원을 전달하는 자리에 함께 있었다는 의혹을 받고 있다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 남 씨를 불러 1억 원이 오간 경위와 돈의 사용처 등을 다시 한 번 조사했다. 남 씨가 경찰 조사를 받은 건 이번이 네 번째다. 특히 경찰은 남 씨에게 20일 강 의원의 조사 내용을 토대로 엇갈리는 진술을 다시 한 번 확인한 것으로 알려졌다.
앞서 남 씨와 김 시의원은 2022년 지방선거를 앞둔 1월 강 의원에게 현금을 전달했고, 지방선거가 끝난 뒤인 그해 가을 강 의원이 돈을 돌려줬다고 진술했다. 그러나 강 의원은 경찰 조사에서 “쇼핑백에 돈이 들어있는 줄 몰랐고, 석 달간 (돈이 든) 쇼핑백을 집 안에 보관해왔다”고 주장했다.
한편 서울청 공공범죄수사대는 이날 민주당에서 제명된 김병기 전 원내대표의 수사 무마 청탁 의혹과 관련해 동작경찰서에 대한 압수수색을 진행했다. 김 전 원내대표는 아내 이모 씨가 연루된 법인카드 유용 의혹에 대한 수사를 무마하기 위해 경찰 출신 국회의원 등을 통해 당시 사건을 담당했던 동작경찰서장 등에게 부정한 청탁을 했다는 의혹을 받고 있다.
정서영 기자 cero@donga.com
