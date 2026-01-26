김경 ‘공천 헌금’ 수사, 강서구청장 보선까지 확대

경찰이 김경 서울시의원의 공천 헌금 의혹 관련 수사 범위를 2022년 지방선거에 이어 2023년 서울 강서구청장 보궐선거 과정까지 확대하고 있다. 경찰은 김 시의원과 양모 전 서울시의장 자택 등을 압수수색하고 양 씨의 휴대전화를 확보해 조사하고 있다.
25일 서울경찰청 공공범죄수사대는 2023년 10월 강서구청장 보궐선거 출마를 위해 김 시의원이 여권 인사들과 금품 전달을 모의했다는 의혹과 관련해 양 씨를 피의자로 입건했다. 앞서 경찰은 24일 김 시의원 자택과 모친의 집, 양 씨 주거지와 서울시의회 의원회관 등 5곳을 압수수색했다. 11일 김 시의원 입국 직후 압수수색에 이어 두 번째 압수수색이다. 첫 번째 압수수색은 더불어민주당에서 제명된 강선우 의원에게 김 시의원이 공천을 대가로 1억 원을 건넸다는 의혹을 수사하는 과정에서 이뤄졌다.
24일 압수수색에서 경찰은 양 씨의 휴대전화를 확보하고, 양 씨의 동의를 받아 별도로 조사를 진행한 것으로 전해졌다. 김 시의원과 양 씨는 강서구청장 보궐선거 전 민주당 인사들에게 금품을 전달하는 방안 등에 대해 논의한 것으로 알려졌다. 그러나 양 씨는 경찰의 압수수색에도 불구하고 “나는 김 시의원을 잘 알지도 못한다. (나는) 떳떳하다”고 말했다고 한다.
양 씨는 경찰이 21일 서울시의회로부터 제출받은 김 시의원의 정책지원관이 사용하던 PC에 담긴 녹취에 등장하는 인물 중 한 명이다. PC에는 김 시의원이 양 씨를 통해 당시 공천 심사에 관련돼 있던 현역 민주당 의원에게 금품을 건네는 방안 등을 논의한 녹취가 담겼다. 그러나 김 시의원 측과 해당 의원 모두 “그런 사실이 없다”며 부인하고 있다.
