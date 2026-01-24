“한국을 미국의 54번째주로 만들겠다”…그린란드 나타난 짝퉁 트럼프

“그린란드 캐나다가 먼저지만 언젠가 한국에 갈 게요. 한국은 결국 미국의 54번째 주로 만들거에요.”
반미 감정이 고조되고 있는 그린란드 최대도시 누크에 22(현지 시간) 도널드 트럼프 미국 대통령 분장을 한 남성이 나타났다. 금발에, 빨간 넥타이, 특유의 손짓까지 영락없는 ‘짝퉁 트럼프’ 였다. 캐나다의 유명 배우이자 작가인 마크 크리치 씨가 그 주인공이다.
크리치 씨는 이날 누크의 복합 공연장에서 동아일보 기자와 만나 “우리는 빨리 (그린란드와) 계약을 성사시켜야 한다. 반드시 해낼 것입니다”라며 트럼프 대통령의 그린란드 병합론을 풍자했다. 그러면서 “한국은 정말 믿기 힘들 만큼 대단한 곳이에요. 우리가 곧 소유해야 할 것 같아요. 곧 미국의 54번째 주가 될 것을 환영한다”며 웃었다.
크리치 씨는 현재에서 트럼프 대통령을 풍자하는 방송 프로그램을 촬영하고 있다고 한다. 현실 세계로 돌아온 크리치 씨는 “트럼프는 웃기려고 말을 시작해 말을 하면서 자기 말을 믿기 시작한다”며 “그린란드와 캐나다 문제도 일단 말을 하고 뒷수습을 하는 중”이라고 말했다. 이어 “진짜 트럼프는 그린란드와 캐나다를 가지고 싶어 하지만 우리는 그걸 원하지 않는다. 그런 일은 일어나지 않을 것”이라고 전망했다.
