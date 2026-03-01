요즘 어르신들 “스크린 파크골프장서 봄세”

60~80대 취미-실내운동으로 인기
한 스크린당 7평… 공간 효율 높아
서울시, 자치구에 설치 비용 지원
8곳서 2년 새 65곳으로 8배 급증
같은 기간 실외골프장은 10곳 늘어
9일 찾은 서울 중구 ‘을지누리 스크린 파크골프장’에 들어서자 둔탁한 물체가 벽을 강타하는 듯한 ‘퍽, 퍽, 퍽’ 소리가 반복적으로 들렸다. 파크골프공이 스크린에 강하게 부딪히는 소리가 쩌렁쩌렁 공간을 가득 채우고 있던 것. 활력 있게 맹타를 휘두르는 이들은 삼삼오오 모인 60∼80대 어르신들이었다.
현장에서 만난 중구 주민 정규호 씨(83)는 “동네 친구들과 4, 5명씩 짝을 지어서 일주일에 3번 정도 이곳에 온다”며 “팔 근력 키우는 데 좋고, 날씨가 아직 쌀쌀한데 실내에서 운동할 수 있는 것도 노인들에게 인기를 끄는 이유”라고 귀띔했다. 스크린 파크골프장 관계자는 “지난달 문을 열었는데 월·수요일 전문가가 와서 강습할 때는 벌써 예약이 꽉 찰 정도 인기”라고 전했다.
●스크린 파크골프장 2년 만에 급증
서울시 자치구마다 스크린 파크골프 열풍이 불고 있다. 10일 서울시 체육진흥과에 따르면 올해 서울 자치구가 운영하는 스크린 파크골프장은 65곳으로 늘어날 것으로 보인다. 2024년에는 8곳에 불과했던 스크린 파크골프장은 지난해 46곳으로 늘더니 올해도 급증한 것. 2024년 실외 파크골프장이 22곳에서 올해 32곳으로 늘어갈 예정인 것과 비교하면 상황이 역전된 것이다. 올해만 해도 서울 중구, 종로구, 강동구에 신규 스크린 파크골프장이 새로 문을 열었다. 25개 자치구 중 스크린 파크골프장이 없는 곳은 성동 노원 양천구 등 3개 자치구로 줄어들게 된다.
이미 과밀 개발 상태인 서울 시내에는 실외 파크골프장을 만들 부지가 많지 않다는 점도 스크린 파크골프장이 늘어나는 데 영향을 줬다. 스크린 파크골프장은 스크린당 7평(23m2) 정도의 공간만 있으면 조성이 가능하다. 실제 실외 경기장의 모습이 상영되는 스크린을 걸어놓고 일정 거리 떨어진 곳에 파크골프 공을 때릴 장소만 준비하면 되기 때문이다. 이런 장점을 감안해 서울시와 자치구는 어르신들의 건강 증진을 위해 스크린 파크골프장을 빠르게 늘리고 있다. ●간편한 방식으로 어르신에 인기
파크골프는 일반 골프를 변형해 상대적으로 짧은 코스와 간단한 규칙으로 진행되는 스포츠다. 일반 골프는 18홀 기준 4∼5시간이 소요되지만 파크골프는 약 1시간 30분 안팎이면 즐길 수 있다. 일반 골프는 상황에 따라 다양한 채를 꺼내 쳐야 하는데 파크골프는 채 한 개만 쓰면 돼 간편하다. 또 일반 골프공은 지름이 약 4cm로 작은 편이지만, 파크골프공은 6cm로 더 커 어르신들이 즐기기 쉬운 운동으로 분류된다.
어르신들은 실외 경기장에 나가기 전에 연습용으로 스크린 연습장을 활용하기도 한다. 자치구마다 차이가 있지만 주민일 경우 4명 기준 1만2000원이면 2시간 동안 즐길 수 있어 가격 부담도 크지 않다. 예약은 온라인으로 가능하다. 홍성준 씨(67)는 “그동안 운동으로 주변 산책을 많이 했는데 스크린 파크골프를 처음 해보니 재미를 붙였다”며 “2∼3개월 스크린 파크골프장에서 연습한 뒤 필드에 나갈 예정”이라고 말했다.
김홍진 서울시 체육진흥과 과장은 “실외 파크골프장을 조성하려면 축구장 하나 크기 정도 면적이 필요한데 서울에는 유휴부지가 부족한 편”이라며 “어르신 건강증진 차원에서 자치구가 스크린 파크골프장을 새로 만들면 시가 설치비 절반을 보조하면서 적극적으로 지원하고 있다”고 말했다.한재희 기자 hee@donga.com
