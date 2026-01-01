[오늘의 운세/1월 24일]

● 쥐
48년 마음에 안 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
60년 운수 대통한 날, 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받게 된다.
72년 예상이나 계획보다 좀 늦어질 수 있다.
84년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다.
96년 구설수가 있을 수가, 불필요한 약속과 만남은 자제.
08년 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고할 것.
● 소
37년 넓은 마음으로 포용할 것, 강함보다는 부드러움이 더 효과적.
49년 마음에 들어도 계획을 재점검하여 신중하게 결정.
61년 오늘은 금전거래와 투자 자제.
73년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
85년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
97년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
● 범
38년 행운의 여신이 함께하고 있다.
50년 사업이든 애정이든 마음껏 뜻을 펼쳐 보아라.
62년 계획한 일이 순풍에 돛을 달게 될 듯.
74년 의견을 충분하게 모을 것, 상대방의 의견을 존중해 줘라.
86년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯.
98년 화가 나도 참고, 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
● 토끼
39년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다.
51년 운수 좋은 날이다, 기대하지 않았던 일에 성과가 있다.
63년 규칙적인 운동이 필요하다.
75년 적극적으로 나서기보다 수동적으로 행동.
87년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
99년 답답하고 힘들어도 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것.
● 용
40년 자녀들에게 좋은 소식 들려온다.
52년 평펀을 좋게 받는 날, 몸은 하나지만 오라는 곳은 많다.
64년 작은 것이 크게 도움이 된다. 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
76년 유연함이 강직한 것을 이길 때가 있다. 이해의 폭을 넓혀라.
88년 기분이나 감정을 자제할 것, 충동구매나 과음은 금물!!
00년 외출할 때는 따뜻하게 입는 것이 좋다.
● 뱀
41년 잠시 차 한 잔의 여유가 필요.
53년 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
65년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
77년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
89년 사고수가 있는 날, 중요한 약속은 다음으로 미루어라.
01년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
● 말
42년 작은 것에 만족, 과욕은 금물, 현실에 만족해야.
54년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관.
66년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
78년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
90년 단점보다는 장점을 부각시켜 주어라.
02년 작은 일에도 감사하는 마음을 가져라.
● 양
43년 먹을 복 생기고 친구들과 즐거운 만남.
55년 재물이 들어오는 날, 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
67년 구설수가 있는 날, 중요한 일은 내일을 기약해라.
79년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
91년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다.
03년 육체적으로 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다.
● 원숭이
44년 컨디션이 좋은 날, 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯.
56년 고질병에서 해방되는 기상!
68년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다.
80년 아직 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
92년 미혼남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다.
04년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것.
● 닭
45년 모든 것은 세월이 약이다.
57년 가끔은 일상생활에서 벗어나 볼 것.
69년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것.
81년 계획한 일은 계획대로, 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
93년 오늘은 정장보다 간편한 캐주얼이 좋다.
05년 준비한 것을 다시 점검할 것. 자세하게 살피는 지혜가 필요하다.
● 개
46년 밝히면 힘들게 된다, 때로는 알고도 모르는 척하는 것이 좋다.
58년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것.
70년 실수가 많은 날이다, 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것.
82년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
94년 불필요한 말은 삼가는 것이 좋다.
06년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것.
● 돼지
47년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
59년 말을 적게 해라, 오해로 인한 구설에 시달릴 수 있다.
71년 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것.
83년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
95년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
07년 욕심이나 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려 나간다.
인천철학관 박성희 원장
