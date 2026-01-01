[오늘의 운세/1월 23일]

● 쥐
48년 미래도 중요하지만 현재에 충실할 것.
60년 여러 가지로 경사가 겹치는 행운의 시기!
72년 꼭 필요한 것이 아니면 소비하지 말 것.
84년 행운의 날! 앞만 보고 뛰어라!
96년 연인이나 반가운 인연이 생길 수 있다.
08년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
● 소
37년 호미로 막을 것을 가래로 막지 않도록.
49년 본의 아닌 구설이 생겨도 웃어넘길 수 있는 아량 필요.
61년 지나간 일에 얽매이지 말 것.
73년 포기는 빠를수록 좋다.
85년 늦은 시간까지 돌아다니지 말고 일찍 귀가.
97년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
● 범
38년 잠시 멈추어 돌아 볼 수 있는 여유 필요.
50년 친한 사람일수록 신중하게 결정할 것.
62년 아랫사람과 진지한 대화 필요.
74년 오늘은 모처럼 가족과 함께하는 시간 가져볼 것.
86년 자신의 생각을 소신껏 펼칠 것.
98년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
● 토끼
39년 기대 하지 않았던 곳에서 기쁨이 생긴다.
51년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜가 필요.
63년 귀인을 만나거나 대인관계 원만해진다.
75년 기분 좋은 날, 즐겁고 유쾌한 하루.
87년 허물없는 사이라도 기본적인 예의는 지켜라.
99년 친한 사람일수록 예의를 갖춰라.
● 용
40년 져주는 것이 결국 이기는 것.
52년 때로는 알아도 모르는 척 해야 할 때가 있는 법.
64년 일이나 직장 문제로 고민이 생길 수 있다.
76년 주변 사람들에게 친절하게 대해 줄 것.
88년 집착하지 말고 마음을 비울 것.
00년 기분에 따라 행동하지 않게 감정 조절.
● 뱀
41년 오늘은 즐겁고 유쾌한 하루!
53년 주변 사람들 말에 동요하지 말 것.
65년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제 없다.
77년 좀 더 느긋한 마음의 여유가 필요.
89년 아끼는 사람에게 마음의 선물을 해 보아라.
01년 불필요한 오해 생기지 않도록 언행조심!
● 말
42년 오랜 친구로부터 기쁜 소식이 있다.
54년 자손으로 인한 기쁨이 있을 수 있다.
66년 이해와 양보로 타협을 이끌어 내야 한다.
78년 즐거운 만남 갖고 기분 좋은 지출.
90년 가급적 인스턴트 음식은 피해라.
02년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯.
● 양
43년 손에 익숙한 물건이 좋다.
55년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것.
67년 감정보다는 이성적으로 판단할 것.
79년 작은 돈에 인색하지 말 것.
91년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요.
03년 돈 되는 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
● 원숭이
44년 상대방의 의견도 존중해 줘야 한다.
56년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
68년 아랫사람들이 따르고 인정해 준다.
80년 사람 만나는 일에서 좋은 성과.
92년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
04년 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받는다.
● 닭
45년 마음에 들어도 신중하게 처신할 것.
57년 예상 보다 시간이나 돈이 더 들 수 있다.
69년 과로하거나 무리하지 말 것.
81년 이동 시 가급적 대중교통을 이용하는 것이 좋다.
93년 작은 일도 신중하게 처리할 것.
05년 감정이 풍부한 날, 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
● 개
46년 마음은 청춘, 몸은 활력이 넘친다.
58년 하고 싶은 말이 있어도 참고 이해 해줄 것.
70년 금전의 흐름이 비교적 원활하게 이루어질 듯.
82년 즐거운 만남과 기분 좋은 소식.
94년 예상치 않았던 일로 바빠진다.
06년 지금 눈앞에 보이는 것이 전부는 아니다.
● 돼지
47년 오늘 해야 할 일을 다음으로 미루지 말 것.
59년 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것.
71년 바빠도 식사는 거르지 말 것.
83년 충동적인 구매나 소비를 주의.
95년 한발 물러서라 모든 것은 시간이 약이다.
07년 인정받는 날, 능력 발휘하고 이미지 좋아진다.
인천철학관 박성희 원장
