美 “이란 원유 태우지마”…이스라엘, 이란 폭격에 첫 의견 충돌

이스라엘, 사전통보한 것보다 더 강한 공습
美 “유가 자극 우려” 불편한 심기 내비쳐
“트럼프, 석유 태워버리기보다 보존 원해”
지난달 28일 이란에 대한 공습을 시작한 미국과 이스라엘 간 이견이 나타나고 있다고 정치매체 액시오스 등이 8일 보도했다. 이스라엘이 7일 이란 수도 테헤란 일대의 원유 시설을 공습하자 도널드 트럼프 미국 대통령 측은 이미 급등세인 국제 유가상승세를 자극할 수 있다며 불편한 심기를 내비쳤다는 것이다. 트럼프 대통령은 미국이 아닌 이스라엘이 이번 전쟁을 주도하고 있다는 미국 일부 언론의 보도에도 민감한 반응을 보이고 있다.
이스라엘은 7일 밤부터 테헤란 북서부의 샤흐런 원유 저장소 등 30여곳을 집중 공습했다. 이 여파로 원유 탱크가 터져 유독한 탄화수소, 황산화물, 질소산화물 화합물 등이 테헤란 상공을 뒤덮고 있다. 기후 전문가들은 이 와중에 비가 내린다면 인체에 매우 위험한 강산성 비가 될 것으로 우려한다.
액시오스는 이스라엘이 미국에 공습 계획을 사전 통보했지만 공습 강도는 미국의 예상을 뛰어넘는 수준이었으며 이로 인해 미국의 불만이 커지고 있다고 논평했다. 특히 이란 국민의 반(反)미, 반이스라엘 여론이 고조될 수 있다는 점 또한 우려하고 있다고 전했다.
특히 올해 11월 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령에게 국제 유가 급등은 큰 부담이다. 전미자동차협회(AAA)에 따르면 8일 기준 미국 내 휘발유 소매가 평균은 갤런당 3.45달러(약 5175원)로 지난해 1월 트럼프 대통령의 재집권 후 최고치를 기록했다.
트럼프 대통령이 이번 전쟁을 통해 전 세계 원유 매장량의 12%(약 2090억 배럴)를 보유한 이란의 원유 자원을 노리고 있다는 분석도 나온다. 액시오스에 따르면 트럼프 대통령의 측근은 “대통령은 (이란의) 원유를 보존하고 싶어하지 (이스라엘의 공습처럼) 태워버리고 싶어하지 않는다”고 했다.
다만 트럼프 대통령은 8일 타임스오브이스라엘과의 인터뷰에서 이스라엘과의 이견설을 부인했다. 그는 이번 전쟁이 종료되는 시점을 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 “공동으로 결정하겠다”고 밝혔다. 특히 ‘종전 시점에 대해 네타냐후 총리가 발언권을 가지고 있느냐’는 질문에는 “공동으로 어느 정도는…우리는 얘기를 하고 있다. 적절한 시점에 내가 결정을 내리겠지만, 모든 것이 고려될 것”이라고 답했다.
한편 이스라엘 I24 뉴스는 미국과 이스라엘의 거듭된 공습으로 이란 내 미사일 발사대가 전쟁 전 420대에서 약 100여대 수준으로 대폭 줄었다고 보도했다. 이란 미사일 전력의 75%가 손실됐다고 덧붙였다.
