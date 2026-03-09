교황 “포성 멈추고 무기는 침묵해야” 외교적 해법 호소

지난해 5월 최초의 미국 출신 교황으로 즉위한 레오 14세 교황이 미국·이스라엘과 이란이 지난달 28일부터 벌이고 있는 전쟁의 평화적 해결을 호소했다. 교황은 8일(현지 시간) “폭탄의 굉음이 멈추고 무기는 침묵해야 한다”며 외교적 해법을 촉구했다.
AFP통신 등에 따르면 교황은 이날 바티칸 성베드로광장에서 삼종기도를 마친 뒤 신자들에게 평화를 당부했다. 그는 “분쟁이 더 확산할 경우 사랑하는 레바논을 비롯한 (이란의) 주변 지역이 다시 불안정에 빠질 수 있다는 두려움이 커지고 있다”며 “모든 이들의 목소리가 들릴 수 있는 대화의 장이 열리기를 기도한다”고 호소했다.
교황이 특히 레바논을 언급한 것은 그가 지난해 말 즉위 후 첫 해외 순방지로 레바논을 택한 점과 무관하지 않다는 평이다. 그는 지난해 11,12월 무슬림 국가인 튀르키예, 다민족 다종교 국가인 레바논을 잇따라 찾아 평화의 메시지를 직접 전했다.
또한 이스라엘이 이번 전쟁을 계기로 레바논의 친(親)이란 무장단체 헤즈볼라의 완전 궤멸을 시도하는 점과도 깊은 관련이 있다. 이스라엘군은 최근 레바논 수도 베이루트를 비롯해 레바논 곳곳을 공습하고 있다. 이스라엘과 국경을 맞댄 레바논 남부에는 지상군 투입도 늘렸다. 이에 교황은 “폭력 대신 대화가 선택되어야 한다”며 전쟁의 유일한 해법은 ‘외교’라고 강조했다.
교황청은 최근 들어 각국의 전쟁, 주요 강대국의 군비 확산 경쟁 등을 비판하는 메시지를 잇달아 내놓고 있다. 교황은 5일 “국가 지도자들이 죽음의 계획을 버리고 군비 경쟁을 멈춰야 한다”고 촉구했다. 교황청 2인자인 피에트로 파롤린 추기경 겸 국무원장 또한 4일 “어떤 국가도 ‘예방 전쟁’을 할 권리는 없다”고 미국과 이스라엘을 비판했다. 두 나라가 이번 전쟁의 이유로 이란이 핵무기를 개발하는 것을 사전에 뿌리뽑겠다고 주장한 것을 겨냥한 발언으로 풀이된다.
