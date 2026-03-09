주변 ‘이런 사람’ 있으면 빨리 늙는다…부모·자식이 골칫거리? [노화설계]

타인과의 사회적 관계가 좋은 경우 인지 기능 저하 위험 감소와 수명 연장 등 긍정적인 영향을 미친다는 연구 결과가 있다. 반대로 부정적인 사회적 관계는 만성 스트레스를 유발해 생물학적 노화를 가속할 수 있는 것으로 나타났다.
미국 국립노화연구소(National Institute on Aging)의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 주변에서 지속해서 스트레스를 유발하는 이른바 ‘골칫거리(hasslers)’의 영향을 분석했다. 연구진은 골칫거리를 문제를 일으키거나 삶을 더 어렵게 만드는 주변 사람들로 정의했다.
뉴욕대학교·유타대학교·사우스플로리다대학교·미시간대학교·인디애나대학교 공동 연구진은 인디애나주에서 시행된 ‘개인 간 건강 인터뷰 연구(Person-to-Person Health Interview Study)’ 데이터를 분석했다. 2000명 이상의 남녀가 참가했으며 연령은 18세에서 103세까지 다양했다. 생물학적 나이는 후성유전학적 노화 지표를 통해 분석했다.
참가자들은 지난 6개월 동안의 인간관계에 관한 질문을 받았다. 예를 들어 특정 사람이 △얼마나 자주 귀찮게 했는지 △문제를 일으켰는지 △삶을 어렵게 만들었는지 등에 대해 답했다. 또한 전반적인 건강 상태를 평가받고, 생물학적 노화를 나타내는 DNA 변화 분석에 필요한 타액 샘플을 제공했다.
분석 결과, 정기적으로 삶을 힘들게 하는 사람(골칫거리)이 한 명 늘어날 때마다 생물학적 노화 속도는 약 1.5% 증가하는 것으로 나타났다. 이는 같은 연령대 사람보다 생물학적 나이가 평균 약 9개월 더 많은 수준에 해당한다고 연구진은 설명했다.
일반적으로 실제 나이가 1년 늘어나면 생물학적 나이도 비슷한 수준으로 증가한다. 하지만 주변에 골칫거리가 한 명 있는 경우 같은 기간 약 1.015년의 생물학적 나이를 먹는 셈이다. 이러한 차이가 작아 보일 수 있지만 시간이 지나면서 누적되면 의미 있는 건강 격차로 이어질 수 있으며, 장기적으로 노화 관련 만성 질환이 더 이른 시기에 나타날 위험이 커질 수 있다고 연구진은 설명했다.
참가자 가운데 약 30%는 주변에 삶을 힘들게 하는 사람이 최소 한 명 이상 있다고 답했다. 분석 결과 이러한 스트레스 유발 인물은 가족일 가능성이 높은 것으로 나타났다. 가족은 삶 속에 깊이 얽혀 있으므로 관계를 끊거나 다시 조정하기 어렵다는 특징이 있기 때문이다.
가족 중에서는 특히 부모와 자녀 관계에서 ‘골칫거리’가 있다고 응답할 가능성이 높았다. 반면 조부모와 손주 관계에서는 이런 사례가 가장 적었다.
흥미로운 점은 배우자 관계에서는 이러한 노화 가속 효과가 뚜렷하게 나타나지 않았다는 점이다.
가족 외 관계에서는 직장 동료와 룸메이트가 골칫거리일 가능성이 높은 것으로 나타났다. 반면 친구, 의료진, 같은 종교 공동체 구성원에서는 상대적으로 이 비율이 낮았다.
연구진은 부모와 자녀, 직장 동료와 룸메이트 같은 관계는 의무나 공동생활, 구조적 상호의존성이 얽혀 있어 갈등이 생겨도 관계를 쉽게 정리하기 어렵다고 설명했다. 이 때문에 친구나 종교 공동체 구성원처럼 자발적으로 형성된 관계보다 스트레스를 유발하는 관계로 이어질 가능성이 높다는 것이다.
또한 주변에 스트레스 유발 인물이 많을수록 전반적인 건강 상태가 더 나쁜 경향을 보였다. 연구진은 골칫거리와 지속해서 접촉할 때 △스트레스 반응 시스템 활성화 △염증 증가 △후성유전학적 불균형 △대사 부담 증가 등 다양한 생리적 변화가 나타날 수 있다고 설명했다.
연구진은 스트레스를 유발하는 사람과의 접촉을 가능한 한 줄이는 것이 도움이 될 수 있다고 조언했다. 다만 가족이나 직장 동료처럼 관계를 끊기 어려운 경우도 많기 때문에 현실적으로는 함께 보내는 시간을 줄이거나 관계 문제 해결을 위한 상담과 치료를 고려하고, 관계에서 일정한 거리와 한계를 정하는 ‘경계 설정’ (boundary setting)이 도움이 될 수 있디고 덧붙였다.
연구진은 또한 여성, 매일 흡연하는 사람, 건강 상태가 좋지 않은 사람, 어린 시절 역경 경험이 있는 사람일수록 주변에 스트레스 유발 인물이 있을 가능성이 더 높다고 밝혔다.
다만 이번 연구는 특정 시점의 데이터를 분석한 관찰 연구이기 때문에 스트레스 유발 인물이 생물학적 노화를 직접적으로 일으킨다고 단정할 수는 없다고 연구진은 설명했다.
