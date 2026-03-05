아침 공복 따뜻한 물 한 잔, 정말 살 빠지고 해독될까?[건강팩트체크]

아침 공복에 따뜻한 물 한 잔을 마시면 몸에 이롭다는 통설이 있다. 소화가 좋아지고, 붓기와 복부 팽만이 줄며, 체중 감량과 해독 효과까지 얻을 수 있다는 주장이다. 심지어 피부 개선이나 장 해독 효과까지 언급하는 이도 있다. 이른바 ‘디톡스 워터’나 ‘레몬 물’처럼 간단한 음료로 건강 효과를 얻을 수 있다는 콘텐츠가 온라인에서 확산되면서 이런 믿음이 더 퍼졌다는 분석도 있다.
이는 과학적으로 타당할까?
전문가들의 의견은 비교적 분명하다. 따뜻한 물 자체가 체중 감량이나 해독을 직접적으로 돕는다는 과학적 근거는 부족하다는 것이다.
● “따뜻한 물이 지방을 태우지는 않는다”
따뜻한 물이 신진대사를 크게 높여 체중을 줄인다는 주장을 뒷받침하는 설득력 있는 과학적 증거는 거의 없다. 물을 마시면 체온과 비슷한 온도로 맞추는 과정에서 에너지가 소모되기는 하지만 그 양은 체중 변화에 영향을 줄 만큼 크지 않다는 것이다.
그렇다면 이런 믿음은 왜 생겼을까? “이론적으로 사람들은 뜨거운 물이 신진대사를 촉진한다고 생각하기 때문에 체중 감량에 도움이 된다고 믿을 수 있다”라고 미국의 비만 수술 전문의 미르 알리(Mir Ali)가 라이프스타일 매체 퍼레이드(Parade)에 말했다.
아침에 마시는 따뜻한 물 한 잔이 몸의 독소를 제거한다고 믿는 사람이 많다. 하지만 이 역시 과학적 근거는 없다고 많은 전문가가 입을 모은다.
미국 영양·식이학회(Academy of Nutrition and Dietetics)의 대변인이자 영양사인 크리스틴 스미스(Kristen Smith)는 “물은 독소를 제거하지 않는다. 그 역할은 간과 신장이 담당한다”라고 뉴욕타임스에 설명했다. 따뜻한 물이 그 기능을 특별히 강화한다는 근거는 없다는 것이다.
해켄섹대학교 메디컬센터(Hackensack University Medical Center)의 비만 수술 책임자이자 체중 감량·대사 건강 센터장인 한스 슈미트(Hans J. Schmidt) 역시 “수분을 충분히 섭취하는 것은 우리 몸의 자연적인 해독 기관인 신장과 간에 매우 중요하다. 하지만 따뜻한 물에 특별한 해독 능력이 있다는 생각은 과학적으로 강하게 뒷받침되지 않는다”라고 퍼레이드에 말했다.
피부 개선 효과도 과장된 측면이 있다. 충분한 수분 섭취는 피부 수분 유지와 건조 개선에 도움이 된다는 연구 결과가 있다. 하지만 물의 온도에 따라 피부 상태가 달라진다는 증거는 없다.
● 그래도 물이 도움이 될 수 있는 이유
그렇다고 따뜻한 물이 완전히 의미 없는 습관은 아니다. 전문가들은 간접적인 건강 효과는 있을 수 있다고 말한다.
가장 대표적인 것은 수분 보충과 포만감이다. 아침에 물을 마시면 밤사이 생긴 가벼운 탈수를 해소할 수 있다. “잠에서 깨어날 때 우리 몸은 약간 탈수 상태다. 물을 마시면 배고픔, 두통, 멍한 느낌 같은 탈수 증상을 완화할 수 있다”라고 뉴욕대학교 랑곤 헬스 소화기내과 전문의 리사 간주(Lisa Ganjhu) 가 뉴욕타임스에 말했다.
식사 전에 물을 마시면 포만감이 생겨 음식 섭취량이 줄어들 수 있다.
또한 아침에 물을 마시는 행동 자체가 소화기관을 깨우는 신호가 될 수 있다. 아침에 물이나 음식이 위장관으로 들어오면 잠을 자는 동안 느려졌던 위와 장의 운동이 다시 활성화되면서 배변이 촉진되고 복부 팽만이 줄어드는 느낌을 받을 수 있다.
그렇다고 꼭 따뜻한 물을 마셔야만 얻을 수 있는 효과는 아니다. 소화기내과 전문의들은 “아침에 물이나 커피, 음식을 섭취하면 식도와 위, 장의 근육이 수축과 이완을 반복하며 움직이기 시작한다”며 “이 과정에서 가스와 대변 이동이 촉진돼 더 가볍게 느껴질 수 있다”라고 설명한다.
● ‘따뜻한 물’보다 중요한 것은 물 마시는 습관
결국 핵심은 물의 온도보다 물을 마시는 습관 자체라는 것이 전문가들의 공통된 의견이다.
특히 따뜻한 물을 마시는 습관이 탄산음료나 설탕이 많이 든 음료를 대신하는 경우라면 체중 관리에도 도움이 될 수 있다. 충분한 수분 섭취는 변을 부드럽게 만들어 변비를 예방할 수 있으며 피부 건조를 줄이는 데도 긍정적인 역할을 한다.
전문가들은 “아침에 따뜻한 물을 마시는 것이 특별한 건강 비법은 아니지만, 수분 섭취를 늘리는 좋은 습관이 될 수 있다”며 “다만 체중 감량이나 해독 같은 효과를 기대하는 것은 과도한 해석”이라고 지적했다.
아침에 따뜻한 물이 좋을까, 차가운 물이 좋을까 고민할 필요는 없다. 결론은 단순하다. 그냥 물을 충분히 마시는 것이다.
